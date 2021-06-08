***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
08.06.2021 11:33
***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Tamamlanan Bedelli Sermaye Artırımı işlemleri neticesinde Esas Sözleşmemizin son hali ekte kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 04/06/2021 07/06/2021 10343
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940971
BIST
14:191.446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,97
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.450
En Düşük
1.443
14:198,6084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0042
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
14:1910,4855
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0193
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
14:19524,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,13
|Açılış
|: 524,81
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler14:19
|RODRG
|18,82
|3.949.855
|% 9,99
|
|ATATP
|31,94
|9.995.879
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|24.941.671
|% 9,96
|
|YESIL
|3,55
|3.854.061
|% 9,94
|
|YYAPI
|1,47
|46.569.193
|% 9,70
|
|YAYLA
|3,81
|12.784.690
|% -9,93
|
|MERIT
|200,00
|1.110.025
|% -8,68
|
|METUR
|20,82
|16.113.611
|% -7,47
|
|NTHOL
|5,10
|112.605.461
|% -7,10
|
|ISBIR
|6.520,60
|2.420.290
|% -6,93
|
|KOZAL
|127,40
|641.567.387
|% 1,68
|
|GARAN
|8,27
|596.375.297
|% -0,24
|
|THYAO
|14,31
|584.158.053
|% 0,21
|
|SASA
|34,52
|414.724.330
|% 2,19
|
|SISE
|8,20
|366.220.055
|% 0,12
|
|YKBNK
|2,24
|264.618.331
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|596.375.297
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,99
|108.173.365
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,18
|55.049.462
|% -0,84
|
|SISE
|8,20
|366.220.055
|% 0,12
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6061
|8,6084
|% -0,05
|
|Euro
|10,4813
|10,4855
|% -0,18
|
|Sterlin
|12,1500
|12,2109
|% -0,19
|
|Frank
|9,5696
|9,6273
|% 0,13
|
|Riyal
|2,2889
|2,3004
|% -0,03
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-3,52
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-1,93
|
|Cumhuriyet
|3.464
|3.516
|-2,00
|
|Tam
|3.449
|3.535
|-4,15
|
|Yarım
|1.667
|1.710
|-2,01
|
|Çeyrek
|836
|855
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|27,74
|27,76
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,66
|-0,06
|
|B. Petrol
|70,97
|70,97
|-0,50
|
Seans Raporu
14:19
daha fazla
-
14:30METUR
Yüzde -7.56 oranında düşüşle 20.80 lira fiyatla işlem gören hissede 767, 617 adet işlem
-
14:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, TKFEN, KRDMD
-
14:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, KOZAL, TAVHL
-
14:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 65 kaybederek (% -0.05 ) 1, 267
-
14:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BMSCH, YESIL, ATATP, RODRG, BTCIM