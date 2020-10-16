***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11. maddesi gereğince, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan ALEV DUMANLI'nın görevinden ayrılması sebebiyle, Şirketimizin 15.10.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, 15.10.2020 tarihi itibarıyla Tebliğ'de öngörülen lisanslara sahip ADİL ŞAHİN'in Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir. Komitenin son hali şu şekildedirKurumsal Yönetim KomitesiAhmet Can YILMAZ (Başkan)Meral MURAT (Üye)Adil ŞAHİN (Yatırım İlişkileri Bölümü Yöneticisi)Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882132BIST