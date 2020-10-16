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***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

16.10.2020 11:50
GÜNCEL HABERLER



***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11. maddesi gereğince, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan ALEV DUMANLI'nın görevinden ayrılması sebebiyle, Şirketimizin 15.10.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, 15.10.2020 tarihi itibarıyla Tebliğ'de öngörülen lisanslara sahip ADİL ŞAHİN'in Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir. Komitenin son hali şu şekildedir
Kurumsal Yönetim Komitesi
Ahmet Can YILMAZ (Başkan)
Meral MURAT (Üye)
Adil ŞAHİN (Yatırım İlişkileri Bölümü Yöneticisi)
Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882132


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Altın Gr. 487 487 -0,09  
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Tam 3.206 3.286 20,78  
Yarım 1.550 1.589 10,05  
Çeyrek 777 795 5,02  
Gümüş.Ons 24,34 24,38 0,06  
Gümüş Gr. 6,21 6,22 0,01  
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