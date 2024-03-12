***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşAlesta Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiKAYSERİ İLİ, KOCASİNAN İLÇESİ, BEYDEĞİRMENİ MAHALLESİ, 116 ADA 9 VE 10 PARSELLERDE YER ALAN FABRIKA VE ARSASININ GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORURapor Tarihi05.03.2024AçıklamalarŞirket aktifinde yer alan Kayseri İli Kocasinan İlçesi Beydeğirmeni Mahallesinde yer alan 116 ada 9 ve 10 nolu parsellerde yer alan fabrika ve arsasının değerleri 235.000.000 TL(KDV hariç) iken, yapılan değerleme çalışması neticesinde değeri 135.000.000 TL artarak, 370.000.000 TL ( KDV hariç) olarak tespit edilmiştir. Değerleme raporu ektedir.Kamuoyuna saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257919BIST