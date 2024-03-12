***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu
12.03.2024 13:03
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Alesta Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
KAYSERİ İLİ, KOCASİNAN İLÇESİ, BEYDEĞİRMENİ MAHALLESİ, 116 ADA 9 VE 10 PARSELLERDE YER ALAN FABRIKA VE ARSASININ GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU
Rapor Tarihi
05.03.2024
Açıklamalar
Şirket aktifinde yer alan Kayseri İli Kocasinan İlçesi Beydeğirmeni Mahallesinde yer alan 116 ada 9 ve 10 nolu parsellerde yer alan fabrika ve arsasının değerleri 235.000.000 TL(KDV hariç) iken, yapılan değerleme çalışması neticesinde değeri 135.000.000 TL artarak, 370.000.000 TL ( KDV hariç) olarak tespit edilmiştir. Değerleme raporu ektedir.
Kamuoyuna saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257919
BIST