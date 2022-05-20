***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2022 - 31.03.2022Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarKar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDeğişikliğin NedeniErtelenmiş Vergi Geliri(Gideri) (932.145TL), Dönem Net Karının üzerinde gösterilmesi gerekirken sehven Diğer Kapsamlı Gelir Kısmında gösterildiği için düzeltilmiştir.Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiDönem Net Karı 1.009.329 TL olması gerekirken, tabloda 1.941.474 TL olarak görünmektedir. Toplam kapsamlı gelir doğru gösterilmiştir.Açıklamalar31.03.2022 tarihli Konsolide Kapsamlı Gelir Tablomuzda Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar hesaplandıktan sonra Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) satırı sehven Diğer Kapsamlı Gelir Kısmına yazıldığı için Dönem Net Karı, Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar tutarı ile aynı görünmektedir. Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) olan (932.145TL) doğru satıra çekilince Dönem Net Karı 1.009.329 TL olacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031505BIST