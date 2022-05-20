***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
20.05.2022 17:13
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2022 - 31.03.2022
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Değişikliğin Nedeni
Ertelenmiş Vergi Geliri(Gideri) (932.145TL), Dönem Net Karının üzerinde gösterilmesi gerekirken sehven Diğer Kapsamlı Gelir Kısmında gösterildiği için düzeltilmiştir.
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Dönem Net Karı 1.009.329 TL olması gerekirken, tabloda 1.941.474 TL olarak görünmektedir. Toplam kapsamlı gelir doğru gösterilmiştir.
Açıklamalar
31.03.2022 tarihli Konsolide Kapsamlı Gelir Tablomuzda Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar hesaplandıktan sonra Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) satırı sehven Diğer Kapsamlı Gelir Kısmına yazıldığı için Dönem Net Karı, Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar tutarı ile aynı görünmektedir. Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) olan (932.145TL) doğru satıra çekilince Dönem Net Karı 1.009.329 TL olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031505
BIST
18:052.372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -21,26
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.372
18:0515,8722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0303
|Açılış
|: 15,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9863
En Düşük
15,8375
18:0516,8415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0053
|Açılış
|: 16,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
16,9482
En Düşük
16,7425
18:05945,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,21
|Açılış
|: 945,18
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
935,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|66,00
|17.284.097
|% 10,00
|
|IMASM
|46,90
|20.055.587
|% 9,99
|
|PRKAB
|34,86
|91.325.170
|% 9,97
|
|DAGHL
|23,68
|1.934.818
|% 9,94
|
|NUGYO
|6,20
|119.932.091
|% 9,93
|
|ORCAY
|19,71
|249.071.104
|% -10,00
|
|UFUK
|38,70
|1.204.427
|% -10,00
|
|ULUSE
|176,00
|77.650.811
|% -8,33
|
|SMRTG
|21,22
|161.180.547
|% -8,22
|
|MNDRS
|3,05
|32.691.843
|% -7,58
|
|GARAN
|16,25
|4.002.770.588
|% 3,83
|
|ASELS
|22,78
|3.551.688.376
|% 2,43
|
|THYAO
|42,86
|2.797.038.138
|% 1,08
|
|SISE
|19,42
|1.862.960.415
|% -2,46
|
|AKBNK
|8,04
|1.686.066.106
|% -0,86
|
|YKBNK
|4,33
|1.566.112.231
|% -1,37
|
|EKGYO
|2,63
|681.140.631
|% 0,38
|
|GARAN
|16,25
|4.002.770.588
|% 3,83
|
|AKBNK
|8,04
|1.686.066.106
|% -0,86
|
|SKBNK
|1,20
|238.830.483
|% 2,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8707
|15,8722
|% 0,19
|
|Euro
|16,7472
|16,8415
|% 0,03
|
|Sterlin
|19,8524
|19,9519
|% 0,55
|
|Frank
|16,2875
|16,3856
|% 0,20
|
|Riyal
|4,2356
|4,2568
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|4,59
|
|Altın Gr.
|945
|945
|4,67
|
|Cumhuriyet
|6.237
|6.331
|-18,00
|
|Tam
|6.205
|6.361
|-40,28
|
|Yarım
|2.999
|3.077
|-19,49
|
|Çeyrek
|1.504
|1.539
|-9,75
|
|Gümüş.Ons
|21,74
|21,77
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,15
|-0,05
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,86
|