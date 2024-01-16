***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.01.2024 16:20
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21.07.2023 tarihinde Cezayirli Eniem firması ile yapmış olduğumuz "Entegrasyon Protokolü" çerçevesinde, üretim sözleşmeleri imzalamış olup, "Doğalgazlı Isıtıcılar" için üretim aşamasına geçilmiştir.
Ayrıca Porotokol genişletilerek Pişirici Grubu ( Fırın ve ocak) için de 5 yıllık üretim sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240863
BIST
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17:258.029
En Düşük
|Değişim
|: -0,19%
|| -15,09
|Açılış
|: 8.063
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|Önceki Kapanış
|: 8.044
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7.995
En Yüksek
8.090
17:2530,1070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
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|Açılış
|: 30,1900
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|Önceki Kapanış
|: 30,1100
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30,3207
En Düşük
29,9740
17:2532,7776
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
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|Açılış
|: 32,8000
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|Önceki Kapanış
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|: 1.976,91
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|Önceki Kapanış
|: 1.987,80
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1.997,97
En Düşük
1.966,35
BIST En Aktif Hisseler17:23
|CATES
|63,25
|1.362.087.436
|% 10,00
|
|KBORU
|77,55
|838.206.736
|% 10,00
|
|SAMAT
|56,10
|289.258.695
|% 10,00
|
|SAFKR
|39,62
|39.676.554
|% 9,99
|
|KAPLM
|99,10
|25.738.037
|% 9,99
|
|ISBTR
|481.005,00
|2.886.030
|% -10,00
|
|EMNIS
|79,75
|1.455.380
|% -9,99
|
|UZERB
|163,30
|1.243.563
|% -7,16
|
|AYES
|28,12
|931.478
|% -6,27
|
|OTTO
|305,00
|613.191
|% -6,01
|
|THYAO
|250,50
|5.678.902.642
|% -1,09
|
|ISCTR
|25,30
|3.858.847.419
|% 0,40
|
|AKBNK
|41,72
|3.381.353.154
|% -3,38
|
|EREGL
|44,48
|3.186.016.889
|% 0,95
|
|TUPRS
|143,30
|3.035.734.960
|% 1,70
|
|EKGYO
|8,38
|1.283.821.719
|% 1,33
|
|ISCTR
|25,30
|3.858.847.419
|% 0,40
|
|SKBNK
|5,15
|696.195.522
|% 6,19
|
|ODAS
|8,50
|1.161.803.534
|% 0,71
|
|YKBNK
|22,28
|2.872.614.432
|% -0,62
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1040
|30,1070
|% 0,15
|
|Euro
|32,7701
|32,7821
|% -0,56
|
|Sterlin
|37,9827
|38,1731
|% -0,42
|
|Frank
|34,8373
|35,0472
|% -0,39
|
|Riyal
|8,0033
|8,0434
|% 0,15
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,02
|23,05
|% 0,66
|
|Platin
|904,02
|904,85
|% 0,66
|
|Paladyum
|942,12
|945,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,86
|78,86
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,88
|2.039,20
|% 0,66
|