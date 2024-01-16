***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21.07.2023 tarihinde Cezayirli Eniem firması ile yapmış olduğumuz "Entegrasyon Protokolü" çerçevesinde, üretim sözleşmeleri imzalamış olup, "Doğalgazlı Isıtıcılar" için üretim aşamasına geçilmiştir.Ayrıca Porotokol genişletilerek Pişirici Grubu ( Fırın ve ocak) için de 5 yıllık üretim sözleşmesi imzalanmıştır.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240863BIST