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***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

28.12.2023 08:09
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Payların geri alınmasına ilişkin bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.12.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Geri alım programının azami süresi 25.12.2023 tarihinden geçerli olmak üzere 6 ay olarak belirlenmiştir.
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 15.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 30.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
FORMT, TREFRMT00015 25.12.2023 240.500 0,044 2,074
FORMT, TREFRMT00015 27.12.2023 300.000 0,055 2,096 240.500

Ek Açıklamalar
25.12.2023 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 27.12.2023 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.
27.12.2023 tarihinde 2,07 TL – 2,12 TL fiyat aralığında (ortalama 2,096 TL ) ile 300.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu FORMT payları 540.500 adete ulaşmıştır.
Geri alınan payların Şirket sermayesine oranı % 0,1004'tür.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229920


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