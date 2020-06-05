***FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
05.06.2020 09:35
***FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
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Açıklamalar
Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret A.Ş (FORMT) pay piyasasında 08.11.2019- 09.12.2019 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat
çerçevesinde incelenmesi sonucunda ulaşılan tespitleri 04.06.2020 tarihli toplantısında görüşen
Kurul Karar Organı,
A) FORMT pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesi kapsamında
işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç
duyurusunda bulunulmasına,
B) FORMT pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle aşağıdaki tabloda yer alan şahıslar
hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-a maddesi ve Kurulumuzun V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa
Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin (Tedbirler Tebliği) 5/2 ve 6/2
maddeleri uyarınca, borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine,
tabloda yer alan şahıslardan Ahmet Can TEOMAN, Halil İbrahim BALKANLI, Musa GENÇ, Özer KARALAR, Poyraz TEOMAN ve Yaşar GÖCEK hakkında Kurulumuzun 09.12.2019 tarihli kararı uyarınca 6 ay geçici işlem yapma yasağı getirilmiş olması nedeniyle, Tedbirler Tebliği'nin 6/3 maddesi uyarınca, söz konusu şahıslar hakkındaki işlem yasağının işlem yasaklı olarak kalınan sürenin 2 yıllık süreden indirilerek uygulanmasına karar verilmiştir.
tabloda yer alan şahıslardan Ahmet Can TEOMAN, Halil İbrahim BALKANLI, Musa GENÇ, Özer KARALAR, Poyraz TEOMAN ve Yaşar GÖCEK hakkında Kurulumuzun 09.12.2019 tarihli kararı uyarınca 6 ay geçici işlem yapma yasağı getirilmiş olması nedeniyle, Tedbirler Tebliği'nin 6/3 maddesi uyarınca, söz konusu şahıslar hakkındaki işlem yasağının işlem yasaklı olarak kalınan sürenin 2 yıllık süreden indirilerek uygulanmasına karar verilmiştir.
karar verilmiştir.
Sıra No
Adı Soyadı
MKK Sicil No
1 Ahmet Can TEOMAN 13997515
2 Aykut KURŞUNLU 38596727
3 Halil İbrahim BALKANLI 42873998
4 Musa GENÇ 12448552
5 Mustafa SEZEN 26083614
6 Özer KARALAR 20161681
7 Poyraz TEOMAN 41134807
8 Yaşar GÖCEK 36928010
Sözkonusu karar Kurul'un 2020/35 sayılıKurul Bülteni'nde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849345
BIST