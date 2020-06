***FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [FORMT]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFormet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret A.Ş (FORMT) pay piyasasında 08.11.2019- 09.12.2019 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuatçerçevesinde incelenmesi sonucunda ulaşılan tespitleri 04.06.2020 tarihli toplantısında görüşenKurul Karar Organı,A) FORMT pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesi kapsamındaişlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suçduyurusunda bulunulmasına,B) FORMT pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle aşağıdaki tabloda yer alan şahıslarhakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-a maddesi ve Kurulumuzun V-101.1 Bilgi Suistimali ve PiyasaDolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin (Tedbirler Tebliği) 5/2 ve 6/2maddeleri uyarınca, borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine,tabloda yer alan şahıslardan Ahmet Can TEOMAN, Halil İbrahim BALKANLI, Musa GENÇ, Özer KARALAR, Poyraz TEOMAN ve Yaşar GÖCEK hakkında Kurulumuzun 09.12.2019 tarihli kararı uyarınca 6 ay geçici işlem yapma yasağı getirilmiş olması nedeniyle, Tedbirler Tebliği'nin 6/3 maddesi uyarınca, söz konusu şahıslar hakkındaki işlem yasağının işlem yasaklı olarak kalınan sürenin 2 yıllık süreden indirilerek uygulanmasına karar verilmiştir.tabloda yer alan şahıslardan Ahmet Can TEOMAN, Halil İbrahim BALKANLI, Musa GENÇ, Özer KARALAR, Poyraz TEOMAN ve Yaşar GÖCEK hakkında Kurulumuzun 09.12.2019 tarihli kararı uyarınca 6 ay geçici işlem yapma yasağı getirilmiş olması nedeniyle, Tedbirler Tebliği'nin 6/3 maddesi uyarınca, söz konusu şahıslar hakkındaki işlem yasağının işlem yasaklı olarak kalınan sürenin 2 yıllık süreden indirilerek uygulanmasına karar verilmiştir.karar verilmiştir.Sıra NoAdı SoyadıMKK Sicil No1 Ahmet Can TEOMAN 139975152 Aykut KURŞUNLU 385967273 Halil İbrahim BALKANLI 428739984 Musa GENÇ 124485525 Mustafa SEZEN 260836146 Özer KARALAR 201616817 Poyraz TEOMAN 411348078 Yaşar GÖCEK 36928010Sözkonusu karar Kurul'un 2020/35 sayılıKurul Bülteni'nde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849345BIST