***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2021 16:57
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2021 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 11.567,81 % 0,001409 % 0,03339 % 2.369,778307
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 758 % 0,106676 % 0,002188 % 6,945753
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970804
BIST
17:161.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,45
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
17:169,1803
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1027
|Açılış
|: 9,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1885
En Düşük
9,0704
17:1610,6591
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1155
|Açılış
|: 10,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
|
10,6915
En Düşük
10,5302
17:16530,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 6,52
|Açılış
|: 530,19
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,33
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler17:16
|LUKSK
|54,45
|3.372.306
|% 10,00
|
|KZBGY
|31,76
|188.109.810
|% 9,97
|
|DITAS
|17,79
|45.528.467
|% 9,95
|
|RAYSG
|10,20
|2.768.106
|% 8,51
|
|SONME
|38,26
|1.220.737
|% 6,34
|
|BAYRK
|9,90
|15.190.096
|% -10,00
|
|DOBUR
|30,76
|4.009.587
|% -9,95
|
|GARFA
|12,71
|449.820
|% -9,28
|
|PRKAB
|17,68
|127.638.689
|% -8,39
|
|OZBAL
|17,04
|191.093.273
|% -6,78
|
|GARAN
|9,30
|1.112.925.253
|% -0,85
|
|FROTO
|172,40
|1.059.078.410
|% -2,93
|
|ASELS
|16,55
|1.021.755.605
|% 1,53
|
|TUPRS
|125,60
|750.091.997
|% 2,28
|
|THYAO
|14,39
|741.967.514
|% 0,91
|
|YKBNK
|2,40
|355.413.630
|% 0,42
|
|GARAN
|9,30
|1.112.925.253
|% -0,85
|
|ODAS
|1,45
|159.564.483
|% -2,03
|
|VAKBN
|3,41
|351.121.374
|% 3,02
|
|EKGYO
|1,83
|162.612.042
|% 0,55
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1750
|9,1803
|% 1,13
|
|Euro
|10,6514
|10,6591
|% 1,10
|
|Sterlin
|12,5324
|12,5952
|% 1,32
|
|Frank
|9,9001
|9,9598
|% 1,13
|
|Riyal
|2,4377
|2,4499
|% 0,98
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|5,69
|
|Altın Gr.
|530
|530
|6,02
|
|Cumhuriyet
|3.497
|3.550
|45,00
|
|Tam
|3.482
|3.569
|49,44
|
|Yarım
|1.683
|1.727
|23,91
|
|Çeyrek
|844
|863
|11,96
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,38
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,88
|0,13
|
|B. Petrol
|83,66
|83,66
|0,48
|
Seans Raporu
17:16
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-
17:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 47 artarak (% 0.29 ) 1, 525
-
17:26
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, FROTO, ASELS
-
17:26XU100
Endeks 1, 418 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 12, 800.00 milyon TL de
-
17:25ALCTL
Yüzde 7.31 oranında artışla 25.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 443, 240 adet işlem
-
17:24ALCTL
Yüzde 7.39 oranında artışla 25.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 432, 414 adet işlem