***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2021 16:57
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2021 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 0 % 0 % 0 % 149,899103
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970823
BIST
17:291.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,23
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
17:299,1939
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1163
|Açılış
|: 9,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1952
En Düşük
9,0704
17:2910,6754
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1318
|Açılış
|: 10,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
|
10,6915
En Düşük
10,5302
17:29529,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 6,41
|Açılış
|: 529,97
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,33
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler17:29
|RAYSG
|10,34
|4.032.102
|% 10,00
|
|LUKSK
|54,45
|3.373.940
|% 10,00
|
|KZBGY
|31,76
|188.904.095
|% 9,97
|
|DITAS
|17,79
|45.542.966
|% 9,95
|
|ALCTL
|25,92
|42.052.780
|% 7,64
|
|BAYRK
|9,90
|15.191.561
|% -10,00
|
|DOBUR
|30,76
|4.057.049
|% -9,95
|
|GARFA
|12,71
|449.820
|% -9,28
|
|PRKAB
|17,54
|128.365.531
|% -9,12
|
|OZBAL
|16,63
|193.562.677
|% -9,03
|
|GARAN
|9,31
|1.130.232.342
|% -0,75
|
|FROTO
|171,60
|1.092.458.487
|% -3,38
|
|ASELS
|16,60
|1.050.915.216
|% 1,84
|
|TUPRS
|125,60
|761.651.505
|% 2,28
|
|THYAO
|14,36
|755.386.704
|% 0,70
|
|YKBNK
|2,39
|366.090.018
|% 0,00
|
|GARAN
|9,31
|1.130.232.342
|% -0,75
|
|ODAS
|1,45
|159.732.129
|% -2,03
|
|VAKBN
|3,42
|360.813.682
|% 3,32
|
|EKGYO
|1,83
|189.089.559
|% 0,55
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1918
|9,1939
|% 1,28
|
|Euro
|10,6670
|10,6754
|% 1,25
|
|Sterlin
|12,5294
|12,5922
|% 1,30
|
|Frank
|9,9012
|9,9609
|% 1,14
|
|Riyal
|2,4379
|2,4501
|% 0,99
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|6,39
|
|Altın Gr.
|531
|531
|7,14
|
|Cumhuriyet
|3.506
|3.559
|54,00
|
|Tam
|3.488
|3.576
|55,73
|
|Yarım
|1.686
|1.730
|26,96
|
|Çeyrek
|846
|865
|13,48
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,40
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|0,15
|
|B. Petrol
|83,66
|83,66
|0,48
|