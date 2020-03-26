***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.03.2020 22:05
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.519.771 1.832.734
Net Dönem Karı (Zararı)
6.260.300 5.648.593
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
4.736.263 4.620.130
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -7.706.619 -867.012
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12.442.882 5.487.142
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-25.222.953 -9.303.001
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9.881.763 -1.989
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-35.104.716 -9.301.012
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-14.226.390 965.722
Alınan Faiz
10 7.706.619 867.012
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.307.311 -1.313.189
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 60.047.169 6.760.930
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -46.739.858 -8.074.119
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.787.540 519.545
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.787.540 519.545
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.405.347 1.885.802
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.192.887 2.405.347
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 9.114.566 2.340.101
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 78.345 65.246
Ters Repo Alacakları
6 7.002.201
Finansal Varlıklar
6 36.696.326 21.036.717
TOPLAM VARLIKLAR
52.891.438 23.442.064
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 9.742.490
Diğer Borçlar
5 166.234 26.961
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
9.908.724 26.961
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
42.982.714 23.415.103
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 23.415.103 19.079.699
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
6.260.300 5.648.593
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
60.047.169 6.760.930
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-46.739.858 -8.074.119
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 42.982.714 23.415.103
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 1.840.376 1.246.904
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -7.706.619 -867.012
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12.442.882 5.487.142
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.576.639 5.867.034
Yönetim Ücretleri
8 -204.307 -159.787
Saklama Ücretleri
8 -41.029 -33.629
Denetim Ücretleri
8 -4.653 -5.310
Kurul Ücretleri
8 -6.361 -4.378
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -10.847 -6.152
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -49.142 -9.185
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-316.339 -218.441
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.260.300 5.648.593
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.260.300 5.648.593
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.260.300 5.648.593
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832514
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