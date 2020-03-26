***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.519.771 1.832.734Net Dönem Karı (Zararı)6.260.300 5.648.593NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER4.736.263 4.620.130Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -7.706.619 -867.012Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12.442.882 5.487.142İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-25.222.953 -9.303.001Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9.881.763 -1.989İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-35.104.716 -9.301.012FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-14.226.390 965.722Alınan Faiz10 7.706.619 867.012FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.307.311 -1.313.189Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit9 60.047.169 6.760.930Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit9 -46.739.858 -8.074.119YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.787.540 519.545NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.787.540 519.545DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.405.347 1.885.802DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 9.192.887 2.405.347Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 9.114.566 2.340.101Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri4 78.345 65.246Ters Repo Alacakları6 7.002.201Finansal Varlıklar6 36.696.326 21.036.717TOPLAM VARLIKLAR52.891.438 23.442.064YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 9.742.490Diğer Borçlar5 166.234 26.961TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)9.908.724 26.961TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)42.982.714 23.415.103Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 23.415.103 19.079.699Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)6.260.300 5.648.593Katılma Payı İhraç Tutarı (+)60.047.169 6.760.930Katılma Payı İade Tutarı (-)-46.739.858 -8.074.119TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 42.982.714 23.415.103Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 1.840.376 1.246.904Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 -7.706.619 -867.012Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12.442.882 5.487.142ESAS FAALİYET GELİRLERİ6.576.639 5.867.034Yönetim Ücretleri8 -204.307 -159.787Saklama Ücretleri8 -41.029 -33.629Denetim Ücretleri8 -4.653 -5.310Kurul Ücretleri8 -6.361 -4.378Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -10.847 -6.152Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -49.142 -9.185ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-316.339 -218.441ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.260.300 5.648.593NET DÖNEM KARI (ZARARI)6.260.300 5.648.593DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)6.260.300 5.648.593http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832514BIST