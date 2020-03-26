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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.03.2020 22:06
GÜNCEL HABERLER



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-132.755.130 11.711.732
Net Dönem Karı (Zararı)
5.154.058 1.266.226
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
653.540 -2.636.989
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.482.393 -1.757.325
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.135.933 -879.664
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-140.045.121 11.325.170
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
931.406 191.669
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.456.857 -529.732
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-148.433.384 11.663.233
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-134.237.523 9.954.407
Alınan Temettü
10 95.997 246.072
Alınan Faiz
10 1.386.396 1.511.253
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
131.466.235 -10.981.851
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 223.969.279 36.114.217
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -92.503.044 -47.096.068
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.288.895 729.881
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.288.895 729.881
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.806.031 2.076.150
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.517.136 2.806.031


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 440.699 2.544.778
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.076.437 261.253
Ters Repo Alacakları
6 74.522.509
Takas Alacakları
5 319.054
Diğer Alacaklar
5 612.352
Finansal Varlıklar
6 83.223.210 11.448.268
TOPLAM VARLIKLAR
159.262.855 15.185.705
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
8.954.072
Diğer Borçlar
158.429 1.655.644
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
9.112.501 1.655.644
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
150.150.354 13.530.061


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 13.530.061 23.245.686
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.154.058 1.266.226
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
223.969.279 36.114.217
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-92.503.044 -47.096.068
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 150.150.354 13.530.061


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 1.386.396 1.511.253
Temettü Gelirleri
10 95.997 246.072
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 2.145.691 1.012.405
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
2.135.933 -879.664
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.764.017 1.890.066
Yönetim Ücretleri
8 -429.882 -455.471
Saklama Ücretleri
8 -26.662 -28.505
Denetim Ücretleri
8 -4.565 -5.860
Kurul Ücretleri
8 -9.695 -4.067
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -121.918 -114.150
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -17.237 -15.787
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-609.959 -623.840
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.154.058 1.266.226
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.154.058 1.266.226
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.154.058 1.266.226



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832515


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