***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-132.755.130 11.711.732Net Dönem Karı (Zararı)5.154.058 1.266.226NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER653.540 -2.636.989Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -1.482.393 -1.757.325Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler2.135.933 -879.664İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-140.045.121 11.325.170Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler931.406 191.669Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7.456.857 -529.732İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-148.433.384 11.663.233FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-134.237.523 9.954.407Alınan Temettü10 95.997 246.072Alınan Faiz10 1.386.396 1.511.253FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI131.466.235 -10.981.851Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit9 223.969.279 36.114.217Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit9 -92.503.044 -47.096.068YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.288.895 729.881NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.288.895 729.881DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.806.031 2.076.150DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.517.136 2.806.031Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 440.699 2.544.778Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri4 1.076.437 261.253Ters Repo Alacakları6 74.522.509Takas Alacakları5 319.054Diğer Alacaklar5 612.352Finansal Varlıklar6 83.223.210 11.448.268TOPLAM VARLIKLAR159.262.855 15.185.705YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları8.954.072Diğer Borçlar158.429 1.655.644TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)9.112.501 1.655.644TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)150.150.354 13.530.061Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 13.530.061 23.245.686Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)5.154.058 1.266.226Katılma Payı İhraç Tutarı (+)223.969.279 36.114.217Katılma Payı İade Tutarı (-)-92.503.044 -47.096.068TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 150.150.354 13.530.061Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 1.386.396 1.511.253Temettü Gelirleri10 95.997 246.072Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 2.145.691 1.012.405Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar2.135.933 -879.664ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.764.017 1.890.066Yönetim Ücretleri8 -429.882 -455.471Saklama Ücretleri8 -26.662 -28.505Denetim Ücretleri8 -4.565 -5.860Kurul Ücretleri8 -9.695 -4.067Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -121.918 -114.150Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -17.237 -15.787ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-609.959 -623.840ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.154.058 1.266.226NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.154.058 1.266.226DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)5.154.058 1.266.226http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832515BIST