GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.03.2020 22:06
GÜNCEL HABERLER



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.565.951 -6.224.375
Net Dönem Karı (Zararı)
40.556.361 19.192.574
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
19.079.235 3.607.704
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
19.079.235 3.607.704
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-109.201.547 -29.024.653
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
40.289 1.892
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-109.241.836 -29.026.545
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-49.565.951 -6.224.375
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.952.558 5.734.381
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
104.051.694 27.701.231
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-55.099.136 -21.966.850
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-613.393 -489.994
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-613.393 -489.994
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 807.407 1.297.401
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 194.014 807.407


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 194.014 807.407
Finansal Varlıklar
6 173.038.375 82.875.774
TOPLAM VARLIKLAR
173.232.389 83.683.181
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 99.275 58.986
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
99.275 58.986
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
173.133.114 83.624.195


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 83.624.195 58.697.240
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
40.556.361 19.192.574
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
104.051.694 27.701.231
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-55.099.136 -21.966.850
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 173.133.114 83.624.195


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 22.460.748 16.096.496
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
19.079.235 3.607.704
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
41.539.983 19.704.200
Yönetim Ücretleri
8 -661.169 -331.879
Saklama Ücretleri
8 -305.107 -160.955
Denetim Ücretleri
8 -5.699 -8.297
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-3.406
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -11.647 -7.089
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-983.622 -511.626
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.556.361 19.192.574
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
40.556.361 19.192.574
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
40.556.361 19.192.574



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832516


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0591.528
Değişim :  2,77% |  2.464,56
Açılış :  88.960  
Önceki Kapanış :  89.063  
En Yüksek
91.807 En Düşük
88.481
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AFYON 4,62 35.916.146 % 10,00  
GSRAY 1,76 139.455.251 % 10,00  
TGSAS 3,08 2.307.916 % 10,00  
IPEKE 7,92 292.642.971 % 10,00  
BNTAS 2,20 39.488.568 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7602 7,7992 % 2,03  
Frank 6,6166 6,6565 % 1,16  
Riyal 1,6989 1,7074 % -0,29  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.621 1.623 4,97  
Altın Gr. 333 333 -0,33  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,36 14,41 -0,06  
Gümüş Gr. 2,95 2,96 -0,03  
B. Petrol 26,51 26,51 -0,88  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru