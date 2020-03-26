***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-49.565.951 -6.224.375Net Dönem Karı (Zararı)40.556.361 19.192.574NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER19.079.235 3.607.704Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler19.079.235 3.607.704İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-109.201.547 -29.024.653Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler40.289 1.892İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-109.241.836 -29.026.545FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-49.565.951 -6.224.375FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI48.952.558 5.734.381Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit104.051.694 27.701.231Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-55.099.136 -21.966.850YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-613.393 -489.994NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-613.393 -489.994DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 807.407 1.297.401DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 194.014 807.407Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 194.014 807.407Finansal Varlıklar6 173.038.375 82.875.774TOPLAM VARLIKLAR173.232.389 83.683.181YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 99.275 58.986TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)99.275 58.986TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)173.133.114 83.624.195Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 83.624.195 58.697.240Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)40.556.361 19.192.574Katılma Payı İhraç Tutarı (+)104.051.694 27.701.231Katılma Payı İade Tutarı (-)-55.099.136 -21.966.850TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 173.133.114 83.624.195Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 22.460.748 16.096.496Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar19.079.235 3.607.704ESAS FAALİYET GELİRLERİ41.539.983 19.704.200Yönetim Ücretleri8 -661.169 -331.879Saklama Ücretleri8 -305.107 -160.955Denetim Ücretleri8 -5.699 -8.297Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-3.406Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -11.647 -7.089ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-983.622 -511.626ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)40.556.361 19.192.574NET DÖNEM KARI (ZARARI)40.556.361 19.192.574DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)40.556.361 19.192.574http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832516BIST