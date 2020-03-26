***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.03.2020 22:06
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.565.951 -6.224.375
Net Dönem Karı (Zararı)
40.556.361 19.192.574
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
19.079.235 3.607.704
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
19.079.235 3.607.704
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-109.201.547 -29.024.653
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
40.289 1.892
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-109.241.836 -29.026.545
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-49.565.951 -6.224.375
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.952.558 5.734.381
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
104.051.694 27.701.231
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-55.099.136 -21.966.850
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-613.393 -489.994
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-613.393 -489.994
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 807.407 1.297.401
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 194.014 807.407
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 194.014 807.407
Finansal Varlıklar
6 173.038.375 82.875.774
TOPLAM VARLIKLAR
173.232.389 83.683.181
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 99.275 58.986
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
99.275 58.986
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
173.133.114 83.624.195
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 83.624.195 58.697.240
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
40.556.361 19.192.574
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
104.051.694 27.701.231
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-55.099.136 -21.966.850
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 173.133.114 83.624.195
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 22.460.748 16.096.496
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
19.079.235 3.607.704
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
41.539.983 19.704.200
Yönetim Ücretleri
8 -661.169 -331.879
Saklama Ücretleri
8 -305.107 -160.955
Denetim Ücretleri
8 -5.699 -8.297
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-3.406
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -11.647 -7.089
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-983.622 -511.626
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.556.361 19.192.574
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
40.556.361 19.192.574
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
40.556.361 19.192.574
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832516
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