***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.03.2020 22:13
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.411.102 4.175.931
Net Dönem Karı (Zararı)
4.995.555 3.931.494
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
5.019.575 74.804
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5.019.575 74.804
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-35.426.232 169.633
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12.831 -1.477
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-35.439.063 171.110
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-25.411.102 4.175.931
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.502.077 -4.201.760
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
25.502.077 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-4.201.760
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
90.975 -25.829
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
90.975 -25.829
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 17.640 43.469
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 108.615 17.640
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 108.615 17.640
Finansal Varlıklar
6 42.541.615 12.122.127
TOPLAM VARLIKLAR
42.650.230 12.139.767
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 28.141 15.310
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
28.141 15.310
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
42.622.089 12.124.457
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 12.124.457 12.394.723
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.995.555 3.931.494
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
25.502.077
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-4.201.760
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 42.622.089 12.124.457
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 123.026 3.964.267
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
5.019.575 74.804
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.142.601 4.039.071
Yönetim Ücretleri
8 -91.265 -62.167
Saklama Ücretleri
8 -36.080 -28.353
Denetim Ücretleri
8 -4.887 -4.938
Kurul Ücretleri
8 -4.440 -2.594
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.718 -3.408
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -6.656 -6.117
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-147.046 -107.577
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.995.555 3.931.494
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.995.555 3.931.494
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.995.555 3.931.494
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832517
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