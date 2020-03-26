***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-25.411.102 4.175.931Net Dönem Karı (Zararı)4.995.555 3.931.494NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER5.019.575 74.804Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler5.019.575 74.804İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-35.426.232 169.633Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler12.831 -1.477İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-35.439.063 171.110FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-25.411.102 4.175.931FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI25.502.077 -4.201.760Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit25.502.077 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-4.201.760YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)90.975 -25.829NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)90.975 -25.829DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 17.640 43.469DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 108.615 17.640Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 108.615 17.640Finansal Varlıklar6 42.541.615 12.122.127TOPLAM VARLIKLAR42.650.230 12.139.767YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 28.141 15.310TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)28.141 15.310TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)42.622.089 12.124.457Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 12.124.457 12.394.723Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)4.995.555 3.931.494Katılma Payı İhraç Tutarı (+)25.502.077Katılma Payı İade Tutarı (-)-4.201.760TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 42.622.089 12.124.457Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 123.026 3.964.267Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar5.019.575 74.804ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.142.601 4.039.071Yönetim Ücretleri8 -91.265 -62.167Saklama Ücretleri8 -36.080 -28.353Denetim Ücretleri8 -4.887 -4.938Kurul Ücretleri8 -4.440 -2.594Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -3.718 -3.408Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -6.656 -6.117ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-147.046 -107.577ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.995.555 3.931.494NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.995.555 3.931.494DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.995.555 3.931.494http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832517BIST