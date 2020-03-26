***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.03.2020 23:13
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-82.368.824 -8.894.754
Net Dönem Karı (Zararı)
18.846.248 -244.292
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
3.285.390 -535.894
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -7.842.580 -6.476
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11.127.970 -529.418
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-112.343.042 -8.121.044
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
99.159 10.214
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-112.442.201 -8.131.258
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-90.211.404 -8.901.230
Alınan Faiz
10 7.842.580 6.476
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
88.251.335 9.504.957
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 164.442.444 10.860.650
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -76.191.109 -1.355.693
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.882.511 610.203
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.882.511 610.203
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
610.203 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.492.714 610.203
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.494.816 610.202
Finansal Varlıklar
6 109.972.805 8.660.676
TOPLAM VARLIKLAR
116.467.621 9.270.878
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 109.373 10.214
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
109.373 10.214
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
116.358.248 9.260.664
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 9.260.665
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18.846.248 -244.292
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
164.442.444 10.860.650
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-76.191.109 -1.355.694
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 116.358.248 9.260.664
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 7.842.580 6.476
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 710.330 309.935
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11.127.970 -529.418
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
19.680.880 -213.007
Yönetim Ücretleri
-688.974 -14.280
Saklama Ücretleri
-105.064 -9.227
Denetim Ücretleri
-6.645 -2.103
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-33.949 -5.675
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-834.632 -31.285
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.846.248 -244.292
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
18.846.248 -244.292
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18.846.248 -244.292
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832519
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