***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-82.368.824 -8.894.754Net Dönem Karı (Zararı)18.846.248 -244.292NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER3.285.390 -535.894Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -7.842.580 -6.476Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler11.127.970 -529.418İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-112.343.042 -8.121.044Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler99.159 10.214İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-112.442.201 -8.131.258FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-90.211.404 -8.901.230Alınan Faiz10 7.842.580 6.476FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI88.251.335 9.504.957Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit9 164.442.444 10.860.650Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit9 -76.191.109 -1.355.693YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.882.511 610.203NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.882.511 610.203DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ610.203 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.492.714 610.203Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 6.494.816 610.202Finansal Varlıklar6 109.972.805 8.660.676TOPLAM VARLIKLAR116.467.621 9.270.878YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 109.373 10.214TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)109.373 10.214TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)116.358.248 9.260.664Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 9.260.665Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18.846.248 -244.292Katılma Payı İhraç Tutarı (+)164.442.444 10.860.650Katılma Payı İade Tutarı (-)-76.191.109 -1.355.694TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 116.358.248 9.260.664Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 7.842.580 6.476Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 710.330 309.935Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11.127.970 -529.418ESAS FAALİYET GELİRLERİ19.680.880 -213.007Yönetim Ücretleri-688.974 -14.280Saklama Ücretleri-105.064 -9.227Denetim Ücretleri-6.645 -2.103Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-33.949 -5.675ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-834.632 -31.285ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)18.846.248 -244.292NET DÖNEM KARI (ZARARI)18.846.248 -244.292DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18.846.248 -244.292http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832519BIST