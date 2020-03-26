***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.03.2020 23:21
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.088.146 1.756.563
Net Dönem Karı (Zararı)
3.693.871 -3.625.288
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
2.028.481 -5.728.702
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -574.248 -768.058
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.602.729 -4.960.644
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-5.208.454 10.342.495
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.444 -5.683
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-5.207.010 10.348.178
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
513.898 988.505
Alınan Temettü
10 574.248 768.058
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.080.675 -1.722.004
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
460.062
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.080.675 -2.182.066
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.471 34.559
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.471 34.559
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 36.905 2.346
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 44.376 36.905
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 44.376 36.905
Finansal Varlıklar
6 17.901.038 15.296.757
TOPLAM VARLIKLAR
17.945.414 15.333.662
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 17.086 18.530
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
17.086 18.530
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
17.928.328 15.315.132
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 15.315.132 20.662.424
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.693.871 -3.625.288
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
460.062
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.080.675 -2.182.066
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 17.928.328 15.315.132
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
10 574.248 768.058
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 665.895 728.449
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
2.602.729 -4.960.644
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.842.872 -3.464.137
Yönetim Ücretleri
8 -116.925 -125.610
Saklama Ücretleri
8 -14.039 -16.320
Denetim Ücretleri
8 -4.552 -5.336
Kurul Ücretleri
8 -3.284 -3.382
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.706 -4.211
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -6.495 -6.292
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-149.001 -161.151
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.693.871 -3.625.288
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.693.871 -3.625.288
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.693.871 -3.625.288
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832520
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