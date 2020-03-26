***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.088.146 1.756.563Net Dönem Karı (Zararı)3.693.871 -3.625.288NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER2.028.481 -5.728.702Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -574.248 -768.058Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler2.602.729 -4.960.644İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-5.208.454 10.342.495Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.444 -5.683İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-5.207.010 10.348.178FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR513.898 988.505Alınan Temettü10 574.248 768.058FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.080.675 -1.722.004Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit460.062Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-1.080.675 -2.182.066YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.471 34.559NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.471 34.559DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 36.905 2.346DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 44.376 36.905Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 44.376 36.905Finansal Varlıklar6 17.901.038 15.296.757TOPLAM VARLIKLAR17.945.414 15.333.662YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 17.086 18.530TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)17.086 18.530TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)17.928.328 15.315.132Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 15.315.132 20.662.424Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)3.693.871 -3.625.288Katılma Payı İhraç Tutarı (+)460.062Katılma Payı İade Tutarı (-)-1.080.675 -2.182.066TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 17.928.328 15.315.132Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri10 574.248 768.058Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 665.895 728.449Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar2.602.729 -4.960.644ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.842.872 -3.464.137Yönetim Ücretleri8 -116.925 -125.610Saklama Ücretleri8 -14.039 -16.320Denetim Ücretleri8 -4.552 -5.336Kurul Ücretleri8 -3.284 -3.382Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -3.706 -4.211Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -6.495 -6.292ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-149.001 -161.151ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.693.871 -3.625.288NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.693.871 -3.625.288DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.693.871 -3.625.288http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832520BIST