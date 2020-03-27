***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.03.2020 11:48
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-38.490.513
Net Dönem Karı (Zararı)
4.882.070
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
5.074.698
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -576.401
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5.651.099
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-49.023.682
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
32.672
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-49.056.354
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-39.066.914
Alınan Faiz
10 576.401
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.682.628
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 40.274.260
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -1.591.632
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
192.115
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
192.115
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
192.115
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 192.208
Finansal Varlıklar
6 43.405.162
TOPLAM VARLIKLAR
43.597.370
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 32.672
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
32.672
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
43.564.698
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.882.070
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
40.274.260
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.591.632
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 43.564.698
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 576.401
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -1.464.219
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
5.651.099
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 220.470
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.983.751
Yönetim Ücretleri
8 -71.603
Saklama Ücretleri
8 -14.694
Denetim Ücretleri
8 -5.379
Kurul Ücretleri
8 -3.148
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -4.389
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -2.468
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-101.681
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.882.070
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.882.070
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.882.070
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832622
BIST