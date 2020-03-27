***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-38.490.513Net Dönem Karı (Zararı)4.882.070NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER5.074.698Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -576.401Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler5.651.099İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-49.023.682Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler32.672İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-49.056.354FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-39.066.914Alınan Faiz10 576.401FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI38.682.628Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit9 40.274.260Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit9 -1.591.632YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)192.115NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)192.115DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ192.115Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 192.208Finansal Varlıklar6 43.405.162TOPLAM VARLIKLAR43.597.370YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 32.672TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)32.672TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)43.564.698Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)4.882.070Katılma Payı İhraç Tutarı (+)40.274.260Katılma Payı İade Tutarı (-)-1.591.632TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 43.564.698Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 576.401Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 -1.464.219Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar5.651.099Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10 220.470ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.983.751Yönetim Ücretleri8 -71.603Saklama Ücretleri8 -14.694Denetim Ücretleri8 -5.379Kurul Ücretleri8 -3.148Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -4.389Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -2.468ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-101.681ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.882.070NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.882.070DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.882.070http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832622BIST