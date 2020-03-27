***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.03.2020 11:48
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-61.699.094
Net Dönem Karı (Zararı)
11.251.089
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
7.182.341
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.138.735
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
9.321.076
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-82.271.259
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
51.603
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-82.322.862
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-63.837.829
Alınan Faiz
10 2.138.735
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
62.917.683
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 62.917.683
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.218.589
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.218.589
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.218.589
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.218.589
Finansal Varlıklar
6 73.001.786
TOPLAM VARLIKLAR
74.220.375
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 51.603
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
51.603
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
74.168.772
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11.251.089
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
62.917.683
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 74.168.772
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 2.138.735
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -57.333
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
9.321.076
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 28.359
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.430.837
Yönetim Ücretleri
8 -134.043
Saklama Ücretleri
8 -25.636
Denetim Ücretleri
8 -5.379
Kurul Ücretleri
8 -5.563
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.768
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -5.359
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-179.748
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.251.089
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.251.089
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.251.089
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832627
BIST