***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 / 4.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri72.158,42 % 0,01808586Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri113,93 % 0,00002856Bağımsız Denetim Ücreti23.467,08 % 0,00588181Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri516.139,67 % 0,12936574Fon Yönetim Ücreti6.071.139,58 % 1,5216762Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu8.268,6 % 0,00207245Gecelik Ters Repo Komisyonu70.501,23 % 0,0176705Vadeli Ters Repo Komisyonu67.002,6 % 0,0167936Borsa Para Piyasası Komisyonu12.984,95 % 0,00325456Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00032408Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.419,33 % 0,00461664TOPLAM GİDERLER6.861.488,39 % 1,71976997DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ398.977.101,16 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901406BIST