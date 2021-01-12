***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 / 4.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri97.499,65 % 0,01734663Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri113,93 % 0,00002027Bağımsız Denetim Ücreti9.206,86 % 0,00163804Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri609.630,92 % 0,10846238Fon Yönetim Ücreti13.068.050,91 % 2,3250001Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu28.465,37 % 0,00506441Gecelik Ters Repo Komisyonu75.521,33 % 0,01343636Vadeli Ters Repo Komisyonu63.873,6 % 0,01136406Borsa Para Piyasası Komisyonu7.881,37 % 0,00140221Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00023004Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.734,76 % 0,00333319TOPLAM GİDERLER13.980.271,7 % 2,48729771DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ562.066.680,89 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901407BIST