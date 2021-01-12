***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 / 4.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri30.293,75 % 0,02006755Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri113,93 % 0,00007547Bağımsız Denetim Ücreti4.486,24 % 0,00297183Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri214.691,51 % 0,1422185Fon Yönetim Ücreti1.135.566,81 % 0,75223565Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu20.038,2 % 0,01327394Vadeli Ters Repo Komisyonu17.320,8 % 0,01147385Borsa Para Piyasası Komisyonu2.578,6 % 0,00170815Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00085652Türev Araçlar Komisyonu340,02 % 0,00022524Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.029.784,27 % 0,68216193TOPLAM GİDERLER2.456.507,13 % 1,62726862DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ150.958.919,28 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901410BIST