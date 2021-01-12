***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
12.01.2021 02:13
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2020 / 4.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
179.812,26 % 0,02227367
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
7.353,81 % 0,00091093
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.010.256,04 % 0,12514225
Fon Yönetim Ücreti
16.159.277,74 % 2,00167915
Hisse Senedi Komisyonu
1.465.506,82 % 0,181535
Tahvil Bono Komisyonu
4.799,76 % 0,00059456
Gecelik Ters Repo Komisyonu
365.826,3 % 0,04531557
Vadeli Ters Repo Komisyonu
329.760,9 % 0,04084808
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.870,15 % 0,00060327
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.355,15 % 0,00016786
Türev Araçlar Komisyonu
378.577,47 % 0,04689508
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.758.397,25 % 0,46555951
TOPLAM GİDERLER
23.665.793,65 % 2,93152494
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
807.286.111,19 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901411
BIST
18:051.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,42
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.522
18:057,4819
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0023
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4858
En Düşük
7,4663
18:059,1004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1032
En Düşük
9,0783
18:05444,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 6,26
|Açılış
|: 444,22
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
446,01
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FROTO
|148,50
|306.138.797
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|107.659.347
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.841,10
|648.721
|% 10,00
|
|TKURU
|247,50
|1.006.068
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.213.738
|% 10,00
|
|EPLAS
|33,12
|2.613.820
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,24
|1.388.929
|% -10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.411.119
|% -10,00
|
|MZHLD
|33,76
|1.707.560
|% -9,97
|
|SNKRN
|25,48
|1.231.983
|% -9,96
|
|KOZAL
|120,10
|3.596.926.099
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,51
|2.060.057.266
|% -1,18
|
|GARAN
|10,50
|1.629.646.693
|% -2,42
|
|SKBNK
|1,63
|1.271.094.327
|% 1,24
|
|TCELL
|16,78
|1.211.077.012
|% -0,42
|
|EKGYO
|2,51
|2.060.057.266
|% -1,18
|
|SKBNK
|1,63
|1.271.094.327
|% 1,24
|
|IHLGM
|1,36
|341.022.284
|% -2,86
|
|OZGYO
|2,68
|631.128.822
|% 5,51
|
|TSKB
|1,81
|375.915.752
|% -1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4728
|7,4819
|% -0,03
|
|Euro
|9,0869
|9,1004
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,0908
|10,1414
|% 1,20
|
|Frank
|8,3775
|8,4280
|% 0,99
|
|Riyal
|1,9890
|1,9990
|% 1,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|1,61
|
|Altın Gr.
|444
|444
|6,10
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,08
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,03
|
|B. Petrol
|55,62
|55,62
|0,00
|