***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 / 4.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri179.812,26 % 0,02227367Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.353,81 % 0,00091093Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.010.256,04 % 0,12514225Fon Yönetim Ücreti16.159.277,74 % 2,00167915Hisse Senedi Komisyonu1.465.506,82 % 0,181535Tahvil Bono Komisyonu4.799,76 % 0,00059456Gecelik Ters Repo Komisyonu365.826,3 % 0,04531557Vadeli Ters Repo Komisyonu329.760,9 % 0,04084808Borsa Para Piyasası Komisyonu4.870,15 % 0,00060327Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.355,15 % 0,00016786Türev Araçlar Komisyonu378.577,47 % 0,04689508Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.758.397,25 % 0,46555951TOPLAM GİDERLER23.665.793,65 % 2,93152494DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ807.286.111,19 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901411BIST