***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 / 4.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri23.433,03 % 0,02129427Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri113,93 % 0,00010353Bağımsız Denetim Ücreti3.223,11 % 0,00292893Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri87.797,48 % 0,0797841Fon Yönetim Ücreti400.079,14 % 0,36356345Hisse Senedi Komisyonu177 % 0,00016085Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00117499Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.772,22 % 0,00978903TOPLAM GİDERLER526.888,91 % 0,47879914DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ110.043.829,04 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901415BIST