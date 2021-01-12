***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 / 4.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri113,93 % 0,00015503Bağımsız Denetim Ücreti10.024,91 % 0,01364165Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri98.207,3 % 0,13363806Fon Yönetim Ücreti371.280,95 % 0,50522992Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.359.475,19 % 3,21071541Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları9.004,96 % 0,01225373Diğer Giderler20.957,78 % 0,02851883TOPLAM GİDERLER2.869.065,02 % 3,90415263DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ73.487.521,97 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901417BIST