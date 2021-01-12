***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 / 4.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri113,93 % 0,00022576Bağımsız Denetim Ücreti10.024,91 % 0,01986462Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri70.377,55 % 0,13945497Fon Yönetim Ücreti254.343,72 % 0,50398879Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.572.370,55 % 3,11569372Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları9.004,96 % 0,01784357Diğer Giderler17.861,01 % 0,03539206TOPLAM GİDERLER1.934.096,63 % 3,83246348DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ50.466.146,33 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901416BIST