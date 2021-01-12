***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 / 4.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri113,93 % 0,00044261Bağımsız Denetim Ücreti8.977,01 % 0,03487469Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri27.670,99 % 0,10749875Fon Yönetim Ücreti59.924,58 % 0,23280039Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar217.705,27 % 0,84576098Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları6.264,32 % 0,02433619Diğer Giderler151.370,95 % 0,58805946TOPLAM GİDERLER472.027,05 % 1,83377307DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ25.740.755,97 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901418BIST