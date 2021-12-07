***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.12.2021 19:53
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Fon Sepeti Fonu
ISIN Kodu TRYFIPO00321
Fonun Süresi Süresiz
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 01.12.2021
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00-13:30 TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU ( TEFAS ) 1 PARA PİYASASI FONU
09:00-13:30 QNB FİNANSBANK A.Ş. 1 PARA PİYASASI FONU
09:00-13:30 QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 PARA PİYASASI FONU
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.qnbfp.com
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak temiz enerji ve su temalarına yatırım yapan yerli ve yabancı yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Temiz enerji ve su temalarından her birine ayrı ayrı ve devamlı olarak fon toplam değerinin asgari %40?ı oranında yatırım yapılacaktır. Fon?un yatırım amacı, söz konusu temalara ilişkin sektörlerde üretici, geliştirici, dağıtıcı, altyapı sağlayıcı veya kurucu olarak faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapan yatırım fonu ve borsa yatırım fonları vasıtasıyla A.B.D. ve Türkiye piyasaları başta olmak üzere, yatırım temalarına uygun şirketlerin fonlanmasına destek olmak, söz konusu kurumların kazancına iştirak etmek ve orta/uzun vadede BIST Elektrik Endeksi, NASDAQ Clean Edge Green Energy Total Return Index (Temiz Enerji Endeksi) ve NASDAQ OMX US Water Total Return Index (Su Endeksi) bileşenlerinden oluşan karşılaştırma ölçütünün üzerinde getiri kaydetmektir. Yatırım yapılacak fonların belirlenmesinde öncelikle temiz enerji ve su temaları bazında seçim yapılır ve ilgili faaliyet alanlarına yönelik finansal endekslerin performansını etkin biçimde yansıtacak fonlar tespit edilir. Sepet portföye dahil edilecek fonların yatırım temalarına uygunluğunu teminen, ilgili fonların veya takip ettikleri endekslerin unvanlarında ?temiz enerji?, ?sürdürülebilir enerji?, ?yenilenebilir enerji?, ?yeşil enerji?, ?alternatif enerji? veya ?su? ibarelerinin yer alması, takip ettikleri endeks ve/veya karşılaştırma ölçütü bileşenlerinin asgari %80 oranında söz konusu temalara dayalı olması, izahname ve/veya yatırımcı bilgilendirme dokümanları kapsamında fon yatırım stratejisinin bahse konu temalara odaklı olduğuna dair açık ifadeler bulunması gibi kriterler dikkate alınır. 6
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST Elektrik Getiri Endeksi 20
NASDAQ Clean Edge Green Energy Total Return Endeksi 20
NASDAQ OMX US Water Total Return Endeksi 40
BIST-KYD Repo Endeksi (Brüt) 20
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00685 2,50 0,00685 2,50 0 - 0 - 0
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Şeref DURNA 27.07.2020 11 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ZİYA ÇAKMAK 2021 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2018 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Grup Yöneticisi 2015 - 2018 Finans Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi 2012 - 2015 Finans Portföy Portföy Yöneticisi 14 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Bahar ÇAKAN 10/2015-Devam Finans Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi,10/2015 İş Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi 12 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Safa KIZIL 02/2020 - Devam QNB Finans Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 02/2019 - 02/2020 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Analist 09/2016-02/2019- Halk Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 09/2014-09/2016 Halk Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Yardıcısı 10 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Sinan EDE 01/2018- QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portöy Yöneticisi 01/2016-01/2018-QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portöy Yöneticisi Yardımcısı 11/2014-01/2016 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma asistanı 6 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Eyyüp PAR 2021 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2016 - 2021 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 - 2016 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi ve Operasyon 6 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 6-7 0(212) 336-7000 0212 282 22 54 fonoperasyon@qnbfi.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Şeref DURNA Birim Yöneticisi 0(212) 336-7000 fonoperasyon@qnbfi.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981717
BIST