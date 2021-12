***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Fon Sepeti FonuISIN Kodu TRYFIPO00321Fonun Süresi SüresizFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi1 01.12.2021Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı1 QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09:00-13:30 TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU ( TEFAS ) 1 PARA PİYASASI FONU09:00-13:30 QNB FİNANSBANK A.Ş. 1 PARA PİYASASI FONU09:00-13:30 QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 PARA PİYASASI FONUFon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.qnbfp.comFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon?un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak temiz enerji ve su temalarına yatırım yapan yerli ve yabancı yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Temiz enerji ve su temalarından her birine ayrı ayrı ve devamlı olarak fon toplam değerinin asgari %40?ı oranında yatırım yapılacaktır. Fon?un yatırım amacı, söz konusu temalara ilişkin sektörlerde üretici, geliştirici, dağıtıcı, altyapı sağlayıcı veya kurucu olarak faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapan yatırım fonu ve borsa yatırım fonları vasıtasıyla A.B.D. ve Türkiye piyasaları başta olmak üzere, yatırım temalarına uygun şirketlerin fonlanmasına destek olmak, söz konusu kurumların kazancına iştirak etmek ve orta/uzun vadede BIST Elektrik Endeksi, NASDAQ Clean Edge Green Energy Total Return Index (Temiz Enerji Endeksi) ve NASDAQ OMX US Water Total Return Index (Su Endeksi) bileşenlerinden oluşan karşılaştırma ölçütünün üzerinde getiri kaydetmektir. Yatırım yapılacak fonların belirlenmesinde öncelikle temiz enerji ve su temaları bazında seçim yapılır ve ilgili faaliyet alanlarına yönelik finansal endekslerin performansını etkin biçimde yansıtacak fonlar tespit edilir. Sepet portföye dahil edilecek fonların yatırım temalarına uygunluğunu teminen, ilgili fonların veya takip ettikleri endekslerin unvanlarında ?temiz enerji?, ?sürdürülebilir enerji?, ?yenilenebilir enerji?, ?yeşil enerji?, ?alternatif enerji? veya ?su? ibarelerinin yer alması, takip ettikleri endeks ve/veya karşılaştırma ölçütü bileşenlerinin asgari %80 oranında söz konusu temalara dayalı olması, izahname ve/veya yatırımcı bilgilendirme dokümanları kapsamında fon yatırım stratejisinin bahse konu temalara odaklı olduğuna dair açık ifadeler bulunması gibi kriterler dikkate alınır. 6Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST Elektrik Getiri Endeksi 20NASDAQ Clean Edge Green Energy Total Return Endeksi 20NASDAQ OMX US Water Total Return Endeksi 40BIST-KYD Repo Endeksi (Brüt) 20Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)1 0,00685 2,50 0,00685 2,50 0 - 0 - 0Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarŞeref DURNA 27.07.2020 11 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarZİYA ÇAKMAK 2021 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2018 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Grup Yöneticisi 2015 - 2018 Finans Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi 2012 - 2015 Finans Portföy Portföy Yöneticisi 14 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSIBahar ÇAKAN 10/2015-Devam Finans Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi,10/2015 İş Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi 12 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSISafa KIZIL 02/2020 - Devam QNB Finans Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 02/2019 - 02/2020 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Analist 09/2016-02/2019- Halk Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 09/2014-09/2016 Halk Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Yardıcısı 10 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSISinan EDE 01/2018- QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portöy Yöneticisi 01/2016-01/2018-QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portöy Yöneticisi Yardımcısı 11/2014-01/2016 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma asistanı 6 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSIEyyüp PAR 2021 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2016 - 2021 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 - 2016 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi ve Operasyon 6 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSIİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 6-7 0(212) 336-7000 0212 282 22 54 fonoperasyon@qnbfi.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaŞeref DURNA Birim Yöneticisi 0(212) 336-7000 fonoperasyon@qnbfi.com