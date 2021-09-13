***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
13.09.2021 18:19
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama )
Türkçe
Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DJIST 3 aylık gözden geçirme kapsamında endekse eklenen ya da endeksten çıkan hisse senedi bulunmamaktadır.
Yeni ağırlıklar için işlemler 20 Eylül 2021 tarihinde yapılacaktır.
Yeni ağırlıklar aşağıdaki şekilde olacaktır.
Hisse
Ağırlık
AKBNK
7.36%
ARCLK
3.43%
ASELS
3.81%
BIMAS
9.91%
EKGYO
1.53%
EREGL
10.01%
GARAN
8.48%
ISCTR
3.63%
KCHOL
10.08%
KOZAL
1.96%
KRDMA
0.63%
KRDMD
2.30%
PETKM
3.21%
SAHOL
5.54%
SASA
1.95%
SISE
4.79%
TCELL
8.06%
THYAO
3.72%
TUPRS
5.37%
VAKBN
1.56%
YKBNK
2.67%
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963545
BIST
18:051.438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,44
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.434
18:058,4433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0124
|Açılış
|: 72,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 72,9200
|
8,4794
En Düşük
8,4235
18:059,9864
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0256
|Açılış
|: 17,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9100
|
10,0239
En Düşük
9,9384
18:056,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,00
|Açılış
|: 6,46
|
|Önceki Kapanış
|: 6,46
|
6,49
En Düşük
6,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YESIL
|2,42
|144.288.795
|% 10,00
|
|CRFSA
|42,46
|8.258.507
|% 10,00
|
|GESAN
|23,78
|363.530.642
|% 9,99
|
|YEOTK
|38,96
|8.978.176
|% 9,99
|
|PENTA
|122,20
|20.292.345
|% 9,99
|
|TGSAS
|15,75
|9.540.337
|% -10,00
|
|KTSKR
|86,45
|96.466.023
|% -9,99
|
|SELGD
|6,63
|11.121.929
|% -7,92
|
|ISGSY
|8,40
|138.062.087
|% -7,08
|
|CASA
|135,60
|408.919
|% -6,61
|
|GARAN
|9,39
|1.495.999.079
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,47
|703.560.396
|% -0,40
|
|SISE
|8,60
|680.185.439
|% 0,70
|
|BRLSM
|10,47
|618.560.503
|% 3,25
|
|KOZAL
|101,70
|607.303.669
|% 0,99
|
|YKBNK
|2,47
|703.560.396
|% -0,40
|
|GARAN
|9,39
|1.495.999.079
|% -1,05
|
|EKGYO
|1,84
|147.369.046
|% -1,08
|
|SISE
|8,60
|680.185.439
|% 0,70
|
|TSKB
|1,28
|95.235.035
|% -0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4451
|8,4470
|% -0,10
|
|Euro
|9,9800
|9,9869
|% -0,25
|
|Sterlin
|11,6429
|11,7012
|% -0,21
|
|Frank
|9,1201
|9,1751
|% -0,59
|
|Riyal
|2,2422
|2,2535
|% -0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|7,38
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,82
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|9,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|9,63
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|4,65
|
|Çeyrek
|779
|797
|2,33
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,81
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,00
|
|B. Petrol
|73,55
|73,55
|0,63
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 1, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 10, 540.00 milyon TL de
-
17:58IDGYO
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 696, 326 adet işlem
-
17:56ULAS
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 548, 787 adet işlem
-
17:55EUHOL
Yüzde -7.07 oranında düşüşle 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 109, 672 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, EKGYO, GARAN