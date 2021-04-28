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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

28.04.2021 09:15



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON 
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı QNB Finans Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon izahnamesinin 3.5., 6.1., 6.2., 6.3. ve 6.4'üncü maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 27.04.2021 tarih ve E-12233903-305.04-5535 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Değişiklikler 03/05/2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. 
İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:
1. İzahnamenin 3.5 inci maddesinde Fon'un kaldıraç limiti %400'den %100'e düşürülmüştür. 
2. İzahnamenin 6.1 inci maddesinde, yatırımcıların izahnamenin 5.2. maddesinde her haftanın ikinci iş günü olarak belirlenmiş olan değerleme gününden  
- bir önceki iş günü saat 17.00'ye kadar verilen katılma payı alım talimatlarının talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden ve değerleme gününü takip eden ikinci iş gününde yerine getirileceği hükümleri BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilen katılma payı alım talimatlarının talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada,
- bir önceki iş günü saat 17.00'den sonra iletilen katılma payı alım talimatlarının ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilerek izleyen değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ikinci iş gününde yerine getirileceği hükümleri BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen katılma payı alım talimatlarının ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edileceği ve izleyen hesaplamada 
bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirileceği şeklinde değiştirilmiştir.
Ayrıca
- BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın, uluslararası piyasaların veya döviz transfer sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatların izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştireceği hükmüne yer verilmiştir.
3. İzahnamenin 6.2 inci maddesine katılma payı alım talimatının verildiği gün ile alış emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve/veya London Stock Exchange'in (LSE) tatil olması ya da para transferinin kapalı olması durumunda gerçekleşme valörünün tatil gün sayısı kadar artacağı hükmü eklenmiştir.
4. İzahnamenin 6.3 üncü maddesinde, yatırımcıların izahnamenin 5.2. maddesinde her haftanın ikinci iş günü olarak belirlenmiş olan değerleme gününden
- bir önceki iş günü saat 17.00'ye kadar verilen katılma payı satım talimatlarının talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden ve değerleme gününü takip eden üçüncü iş gününde yerine getirileceği hükümleri BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilen katılma payı satım talimatlarının talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada,
 
- bir önceki iş günü saat 17.00'den sonra iletilen katılma payı satım talimatlarının ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilerek bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden üçüncü iş gününde yerine getirileceği hükümleri BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen katılma payı satım talimatlarının ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edileceği ve bir sonraki değerlemede 
bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden üçüncü iş gününde yerine getirileceği şeklinde değiştirilmiştir.
Ayrıca BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın, uluslararası piyasaların veya döviz transfer sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatların izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştireceği hükmüne yer verilmiştir.
5. İzahnamenin 6.4 üncü maddesinde  
- Katılma payı bedellerinin iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, izahnamenin 5.2. maddesi çerçevesinde her haftanın ikinci iş günü olan değerleme gününü takip eden üçüncü işlem gününde iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilerek bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden üçüncü iş gününde yatırımcılara ödeneceği şeklinde değişiklik yapılmıştır.
- Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile satış emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, New York Stock Exchange'in (NYSE) ve/veya London Stock Exchange'in (LSE) tatil olması durumunda katılma payı bedellerinin ödeneceği valörün tatil gün sayısı kadar artacağı ve ödeme günü para transfer sistemi kapalıysa, katılma payı bedelleri döviz para transferinin açık olduğu ilk gün ödeneceği hükümlerine yer verilmiştir.
* Fon izahnamesinde yapılan değişikliklere ilişkin detaylı bilgilere, www.kap.org.tr internet adresinden ulaşılabilir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931544


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