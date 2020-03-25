***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.03.2020 11:16
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun 25/03/2020 tarihi itibariyle portföyünde bulunan hisse senetlerinin sermaye arttırım bilgileri aşağıda tarafınıza sunulmaktadır. Yatırımcılarımızın fonun resmi sitesi olan www.djist.com adresinden detaylı bilgi alabileceklerini saygılarımızla arz ederiz. Tarih Hisse Oran Temettü Tutarı Nominal 27/03/2020 TAVHL 108.040590 21.003,09 19.440
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831962
BIST
17:3389.176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -110,36
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.123
17:336,4639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0417
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,4969
En Düşük
6,3790
17:336,9884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0584
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,0149
En Düşük
6,8970
17:33334,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,18
|Açılış
|: 334,80
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|NATEN
|12,87
|49.660.034
|% 10,00
|
|RYSAS
|5,28
|78.386.709
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,50
|109.054.396
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.114.439
|% 10,00
|
|ESCOM
|1,76
|1.177.206
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|18.068.787
|% -9,99
|
|HALKS
|2,20
|140.919
|% -9,09
|
|EPLAS
|9,47
|66.299
|% -7,16
|
|IHGZT
|3,25
|521.191
|% -7,14
|
|POLTK
|58,00
|25.056
|% -6,15
|
|ASELS
|23,36
|1.345.112.036
|% 2,28
|
|THYAO
|8,71
|1.251.792.099
|% 5,07
|
|GARAN
|7,55
|1.209.450.772
|% -0,40
|
|AKBNK
|5,58
|386.035.131
|% -2,62
|
|YKBNK
|1,86
|372.417.240
|% -2,11
|
|YKBNK
|1,86
|372.417.240
|% -2,11
|
|GARAN
|7,55
|1.209.450.772
|% -0,40
|
|ODAS
|1,26
|186.267.178
|% -0,79
|
|THYAO
|8,71
|1.251.792.099
|% 5,07
|
|ISFIN
|2,91
|354.865.526
|% -1,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5554
|7,5932
|% 0,46
|
|Frank
|6,5713
|6,6109
|% 0,95
|
|Riyal
|1,7169
|1,7255
|% 0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.608
|1.615
|-9,36
|
|Altın Gr.
|334
|335
|-0,65
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,20
|14,26
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|0,01
|
|B. Petrol
|26,47
|26,47
|-0,68
|