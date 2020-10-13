***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPiyasa yapıcı gerek fiyat anomalilerini dengelemek gerekse alım taleplerini karşılamak için 0,999 ayar fiziki gümüş alarak GMSTR paylarını Takasbank sisteminde oluşturmaktadır. Fon için fiziki olarak alınan gümüş, akredite rafinerilerden belli standartlara uygun olması koşulu ile alınır. Gümüşün fiziki üretiminin altına kıyasla daha fazla zaman alması ve farklı işleme sürecinin olması, fiziki üretimin kapasite sınırları arz tarafını daha stabil tutarken, piyasada oldukça yüksek talep vardır.Ayrıca yakın zamana kadar tüm dünya gibi ülkemizin de içinde bulunduğu Covid-19 koşulları sebebiyle gümüş üretimi yapan rafineriler çok düşük kapasitelerde ya da hiç çalışamamaktaydı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası'nda işlem yapan piyasa yapıcı kurumlar da yurtdışı uçuşlarda yaşanan sıkıntılardan ötürü fiziki gümüş talebimizi karşılamakta zorlanmaktadırlar. Bu sebeplerden ötürü fon paylarının oluşturulması için gerekli olan saflıkta fiziki gümüş temini güçleşmekte ve talep karşısında yetersiz kalmaktadır.Borsa İstanbul'da uygulanmakta olan açığa satış yasağı ve Ödünç Pay Piyasası'nın gümüş borsa yatırım fonları payları için de kapatılmış olması nedeniyle piyasa yapıcı tarafından ödünç pay alıp/satarak piyasayı dengeleneme imkanı bulunmamaktadır.Tüm bu sebeplerden ötürü fon pay fiyatında, gösterge niteliğindeki net aktif değerin üzerinde fiyat anomalileri oluşmaktadır.Bu durumda piyasa yapıcı piyasada oluşan fiyatları alım veya satım yaparak gösterge fiyat etrafında dengelemeye çalışır. Piyasa yapıcı fon payı oluşturamazsa, piyasada oluşan fiyatı dengeleyecek satış işlemi de yapamaz. Fiyat anomalisinin ciddi boyutlara ulaştığı, özellikle 1-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında piyasa yapıcı yeni fon payı hiç oluşturamamış ve de piyasada hiç işlem yapmamıştır. Diğer bir deyişle fiyat anomalisi, piyasa yapıcı piyasayı dengeleyecek satış işlemi yapamadığı için oluşmuştur.Gelişmeler yakından takip edilmekte, özellikle rafineriler/gümüş tedarikçileri ile yoğun bir iletişim sağlanmakta ve arz yönü arttırılmaya çalışılmaktadır.Yatırımcılarımızın bu süre içerisinde alım-satım işlemlerinde anlık yayınlanan Gösterge Net Aktif Değer'i göz önünde bulundurarak işlemlerini yapmaları önem arz etmektedir.Fon payı oluşturmak için gümüş temin edildiğinde ve yeni fon payı oluşturulduğunda (piyasada yeni fon payı satılmadan önce ) Fon'un www.gumustr.com sayfasında, toplam fon büyüklüğü güncellenmektedir.Gösterge Net Aktif Değere, Fon'un www.gumushttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881218BIST