***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGümüş Borsa Yatırım Fonu, 1 katılım payı 6,45 gr 0,999 ayar fiziki gümüş ve Fon'un operasyonel işlemleri için çok düşük miktarlı tutulan nakit bileşenden oluşur.Veri sağlayıcılarda, Fonun piyasada gerçekleşen işlem fiyatı yanında, gösterge niteliğindeki fiyatta yayınlanır. Gösterge Niteliğindeki Net Aktif Değer, borsa yatırım fonlarının anlık net aktif değerini yani açıklandığı andaki piyasa koşullarına göre yaklaşık olarak fonun değerini gösterir .Borsa yatırım fonları piyasa yapıcılı işlem gören enstrümanlardır. Piyasa yapıcı gerek fiyat anomalilerini dengelemek gerekse alım taleplerini karşılamak için 0,999 ayar fiziki gümüş alarak GMSTR paylarını Takasbank sisteminde oluşturmaktadır. Ülkemizin de içinde bulunduğu olağanüstü COVİD koşulları sebebiyle gümüş üretimi yapan rafineriler üretim konusunda sıkıntı yaşayabilmektedir . Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası'nda işlem yapan piyasa yapıcı kurumlar da yaşanan sıkıntılardan ötürü fiziki gümüş talebini karşılamakta zorlanabilmektedir. Bu sebeplerden ötürü fon paylarının oluşturulması için gerekli olan saflıkta fiziki gümüş temini yoğun talep karşısında yetersiz kalabilmektedir.Bu sebeplerden ötürü zaman zaman gösterge niteliğindeki net aktif değerin üzerinde fiyat anomalileri oluşabilmektedir.Fon payı oluşturmak için gümüş temin edildiğinde ve yeni fon payı oluşturulduğunda Fon'un www.gumustr.com sayfasında, toplam fon büyüklüğü güncellenmektedir."Veri sağlayıcılarda, Fonun piyasada gerçekleşen işlem fiyatı yanında, gösterge niteliğindeki fiyatta yayınlanır. Gösterge Niteliğindeki Net Aktif Değer, borsa yatırım fonlarının anlık net aktif değerini yani açıklandığı andaki piyasa koşullarına göre yaklaşık olarak fonun değerini gösterir . Duyuru anı itibariyle pay başına net aktif değer 41,20TL olarak hesaplanmıştır."GMSTRFGMSTI***GMSTR***http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911594BIST