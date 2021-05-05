***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.05.2021 09:06
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun 05/05/2021 tarihi itibariyle portföyünde bulunan hisse senetlerinin sermaye arttırım bilgileri aşağıda tarafınız sunulmaktadır. Yatırımcılarımızın fonun resmi sitesi olan www.djist.com adresinden detaylı bilgi alabileceklerini saygılarımızla arz ederiz. TARİH HİSSE ORAN NOMİNAL TUTAR
07/05/2021 EKGYO 2,17 180.730 3.921,84
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934540
BIST
11:261.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,63
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.424
En Düşük
1.409
11:268,3497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0253
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
11:2610,0248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0140
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0598
En Düşük
9,9739
11:26476,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,96
|Açılış
|: 477,01
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,42
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler11:24
|TSPOR
|2,29
|74.024.775
|% 9,57
|
|SNKRN
|33,50
|212.089
|% 8,77
|
|MTRKS
|41,60
|80.858.146
|% 8,33
|
|DITAS
|16,44
|13.462.569
|% 7,52
|
|CIMSA
|24,24
|91.633.191
|% 7,26
|
|VAKFN
|19,17
|38.686.306
|% -10,00
|
|AYEN
|7,56
|28.012.182
|% -9,89
|
|CANTE
|4,67
|242.430.478
|% -9,85
|
|ETILR
|6,30
|465.368
|% -7,89
|
|INTEM
|46,14
|2.515.295
|% -7,01
|
|EREGL
|19,38
|330.143.332
|% -1,37
|
|PETKM
|6,94
|274.142.197
|% 0,87
|
|KRDMD
|7,69
|261.349.884
|% 0,79
|
|GARAN
|7,25
|250.300.654
|% -0,28
|
|CANTE
|4,67
|242.430.478
|% -9,85
|
|CANTE
|4,67
|242.430.478
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,07
|100.207.800
|% -0,96
|
|PETKM
|6,94
|274.142.197
|% 0,87
|
|EKGYO
|1,80
|63.578.009
|% -0,46
|
|GARAN
|7,25
|250.300.654
|% -0,28
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3471
|8,3527
|% 0,34
|
|Euro
|10,0149
|10,0208
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,5673
|11,6253
|% 0,39
|
|Frank
|9,0835
|9,1383
|% 0,09
|
|Riyal
|2,2200
|2,2312
|% 0,35
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-2,54
|
|Altın Gr.
|476
|476
|0,34
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,34
|26,38
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,06
|7,07
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,60
|69,60
|0,72
|