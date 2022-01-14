***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarQNB Finans Portföy Gümüş Borsa Yatırım Fonu'muz için 02/11/2021 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile ünvanına "Katılım" ibaresi eklenerek, Fon portföyün Katılım Finans İlke ve esaslarına göre yönetilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir.02/11/2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Başvurumuz inceleme sürecindedir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994113BIST