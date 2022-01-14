***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.01.2022 15:44
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Gümüş Borsa Yatırım Fonu'muz için 02/11/2021 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile ünvanına "Katılım" ibaresi eklenerek, Fon portföyün Katılım Finans İlke ve esaslarına göre yönetilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir.
02/11/2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Başvurumuz inceleme sürecindedir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994113
BIST
16:032.058
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -12,51
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.054
16:0313,5667
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0153
|Açılış
|: 13,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
16:0315,5262
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0554
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
16:03792,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -2,50
|Açılış
|: 792,82
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
790,22
BIST En Aktif Hisseler16:03
|QNBFL
|97,35
|1.296.741
|% 10,00
|
|PKENT
|350,60
|28.571.547
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|988.037
|% 9,98
|
|DARDL
|3,89
|247.901.638
|% 9,89
|
|BRMEN
|2,78
|1.129.176
|% 9,88
|
|EMNIS
|23,66
|3.093.495
|% -9,97
|
|UZERB
|67,35
|4.093.398
|% -9,96
|
|RALYH
|9,31
|50.350.951
|% -6,53
|
|DOBUR
|105,90
|10.659.364
|% -6,28
|
|BALAT
|8,52
|206.647
|% -5,75
|
|THYAO
|28,26
|3.198.945.755
|% -1,81
|
|KRDMD
|13,28
|2.981.773.383
|% -0,52
|
|EREGL
|31,24
|1.105.831.104
|% -1,20
|
|SISE
|15,01
|1.066.963.890
|% -0,27
|
|KOZAL
|128,80
|814.442.235
|% 0,63
|
|EKGYO
|2,41
|666.262.297
|% 1,69
|
|KRDMD
|13,28
|2.981.773.383
|% -0,52
|
|YKBNK
|3,76
|689.169.394
|% -1,31
|
|THYAO
|28,26
|3.198.945.755
|% -1,81
|
|AKBNK
|7,48
|553.461.774
|% -1,06
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5546
|13,5667
|% -0,11
|
|Euro
|15,5121
|15,5262
|% -0,36
|
|Sterlin
|18,5031
|18,5959
|% -0,25
|
|Frank
|14,7956
|14,8848
|% -0,29
|
|Riyal
|3,5973
|3,6154
|% -0,28
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-0,80
|
|Altın Gr.
|793
|793
|-2,34
|
|Cumhuriyet
|5.265
|5.345
|-21,00
|
|Tam
|5.241
|5.372
|-22,11
|
|Yarım
|2.533
|2.599
|-10,69
|
|Çeyrek
|1.271
|1.299
|-5,35
|
|Gümüş.Ons
|22,90
|22,94
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,99
|10,01
|-0,07
|
|B. Petrol
|85,07
|85,07
|0,60
|