***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.04.2024 14:33
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun 16/04/2024 tarihi itibariyle portföyünde bulunan hisse senetlerinin sermaye arttırım bilgileri aşağıda tarafınız sunulmaktadır. Yatırımcılarımızın fonun resmi sitesi olan www.djist.com adresinden detaylı bilgi alabileceklerini saygılarımızla arz ederiz. TARİH HİSSE ORAN NOMİNAL TUTAR (TL)
18/04/2024 EREGL %50.00 102.277 51,138.50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272737
BIST
'
17:529.569
En Düşük
|Değişim
|: -1,14%
|| -110,31
|Açılış
|: 9.645
|
|Önceki Kapanış
|: 9.680
|
9.513
En Yüksek
9.650
17:5232,4942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0832
|Açılış
|: 32,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4500
|
32,5085
En Düşük
32,3337
17:5234,6082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1140
|Açılış
|: 34,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5500
|
34,6964
En Düşük
34,3902
17:522.482,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,89
|Açılış
|: 2.482,30
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483,19
|
2.494,04
En Düşük
2.465,34
BIST En Aktif Hisseler17:52
|MAGEN
|18,37
|574.950.522
|% 10,00
|
|KCAER
|63,25
|1.825.654.403
|% 10,00
|
|UFUK
|379,50
|27.411.772
|% 10,00
|
|DNISI
|19,61
|77.726.720
|% 9,98
|
|GSRAY
|7,62
|655.124.414
|% 9,96
|
|CLEBI
|1.791,00
|408.076.478
|% -10,00
|
|GRNYO
|11,61
|15.542.829
|% -10,00
|
|BASCM
|14,04
|2.417.672
|% -10,00
|
|TURGG
|675,50
|70.389.301
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,13
|1.102.649.755
|% -9,97
|
|THYAO
|301,50
|10.797.831.679
|% 1,01
|
|ENTRA
|15,20
|7.360.052.537
|% -5,59
|
|KOZAL
|24,74
|5.008.913.931
|% 0,98
|
|TUPRS
|187,10
|4.963.537.164
|% 2,24
|
|YKBNK
|30,22
|4.904.025.189
|% -4,37
|
|ENTRA
|15,20
|7.360.052.537
|% -5,59
|
|ZOREN
|5,76
|1.939.283.874
|% -2,04
|
|ISCTR
|12,26
|4.132.916.526
|% -3,54
|
|KOZAL
|24,74
|5.008.913.931
|% 0,98
|
|YKBNK
|30,22
|4.904.025.189
|% -4,37
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4857
|32,4942
|% 0,26
|
|Euro
|34,5939
|34,6082
|% 0,33
|
|Sterlin
|40,4261
|40,6288
|% 0,39
|
|Frank
|35,5813
|35,7596
|% 0,23
|
|Riyal
|8,6587
|8,7021
|% 0,37
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,11
|28,15
|% 0,66
|
|Platin
|963,23
|964,75
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.023,49
|1.027,79
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,67
|89,67
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.374,04
|2.374,44
|% 0,66
|