***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
11.01.2021 22:24
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901188
BIST
17:491.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 13,07
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.537
17:497,5045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0203
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,5183
En Düşük
7,4190
17:499,1230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0235
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1392
En Düşük
9,0349
17:49443,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 443,99
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
449,85
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler17:49
|ARMDA
|56,65
|10.850.580
|% 10,00
|
|ESEN
|23,54
|314.844.767
|% 10,00
|
|KLMSN
|19,69
|136.195.501
|% 10,00
|
|COSMO
|10,45
|432.184
|% 10,00
|
|YAPRK
|97,40
|34.321.664
|% 9,99
|
|KAPLM
|36,00
|382.084
|% -10,00
|
|ISBIR
|3.690,00
|2.436.706
|% -10,00
|
|UMPAS
|3,30
|591.670
|% -9,84
|
|IZTAR
|17,50
|1.962.397
|% -7,89
|
|KONYA
|1.220,80
|260.765.749
|% -7,82
|
|SISE
|7,60
|3.060.319.573
|% 4,11
|
|TSKB
|1,93
|2.400.074.807
|% 6,63
|
|KOZAL
|119,20
|1.330.407.031
|% -0,75
|
|GARAN
|10,50
|1.178.957.996
|% 0,00
|
|THYAO
|12,84
|1.175.416.547
|% 1,10
|
|TSKB
|1,93
|2.400.074.807
|% 6,63
|
|SISE
|7,60
|3.060.319.573
|% 4,11
|
|SKBNK
|1,61
|518.698.888
|% -1,23
|
|EKGYO
|2,46
|599.295.759
|% -1,99
|
|ZOREN
|2,97
|663.982.841
|% 0,68
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4995
|7,5045
|% 0,27
|
|Euro
|9,1163
|9,1230
|% 0,26
|
|Sterlin
|10,1630
|10,2140
|% 0,72
|
|Frank
|8,3890
|8,4396
|% 0,15
|
|Riyal
|1,9922
|2,0022
|% 0,17
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|-3,78
|
|Altın Gr.
|444
|444
|0,22
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.989
|0,00
|
|Tam
|2.933
|3.007
|2,62
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|1,27
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,08
|
|B. Petrol
|56,20
|56,20
|0,54
|