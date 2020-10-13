***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
13.10.2020 15:07
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
MAYIS 2020 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881175
BIST
16:361.173
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -5,10
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.171
16:367,9217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0329
|Açılış
|: 7,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9217
En Düşük
7,8718
16:369,3149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0182
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
16:36483,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -4,14
|Açılış
|: 483,71
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
483,27
BIST En Aktif Hisseler16:36
|BRYAT
|174,90
|15.349.550
|% 10,00
|
|NTHOL
|3,19
|215.790.850
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|4.632.082
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|771.075
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|1.913.533
|% 10,00
|
|KSTUR
|134,10
|522.454
|% -10,00
|
|FORMT
|5,04
|9.337.650
|% -10,00
|
|SUMAS
|36,00
|637.523
|% -10,00
|
|YAPRK
|75,65
|1.374.636
|% -9,99
|
|LUKSK
|33,32
|7.781.294
|% -9,99
|
|ODAS
|3,55
|1.065.572.932
|% 1,72
|
|KERVT
|7,20
|720.425.254
|% -6,49
|
|SISE
|6,75
|713.218.712
|% -2,17
|
|GARAN
|7,09
|613.915.945
|% -0,70
|
|TUKAS
|12,54
|609.593.294
|% 5,03
|
|ODAS
|3,55
|1.065.572.932
|% 1,72
|
|EKGYO
|1,86
|456.733.204
|% 1,09
|
|SKBNK
|1,75
|403.178.153
|% 1,74
|
|ISGYO
|2,18
|447.113.892
|% 4,31
|
|KRDMD
|3,61
|588.061.353
|% 0,84
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9187
|7,9217
|% 0,42
|
|Euro
|9,3110
|9,3149
|% -0,20
|
|Sterlin
|10,2395
|10,2909
|% -0,33
|
|Frank
|8,6433
|8,6954
|% 0,06
|
|Riyal
|2,1032
|2,1137
|% 0,34
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|-24,93
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-3,79
|
|Cumhuriyet
|3.201
|3.250
|-22,00
|
|Tam
|3.188
|3.269
|-19,78
|
|Yarım
|1.541
|1.581
|-9,57
|
|Çeyrek
|773
|791
|-4,78
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,24
|-0,88
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|-0,18
|
|B. Petrol
|42,36
|42,36
|0,64
|
Seans Raporu
16:36
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