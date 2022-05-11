***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.05.2022 17:03
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Nisan 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029313
BIST
17:392.458
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -32,17
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.429
17:3915,3188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0725
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
17:3916,2034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1209
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
17:39911,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 8,62
|Açılış
|: 911,03
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
915,11
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler17:39
|ULUUN
|10,38
|75.145.823
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|23.900.487
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|33.663.765
|% 9,95
|
|ACSEL
|51,45
|18.866.430
|% 9,94
|
|ARSAN
|4,32
|61.174.643
|% -10,00
|
|KLMSN
|11,16
|14.921.515
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.768.181
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|857.010
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|140.142.351
|% -9,98
|
|THYAO
|42,14
|3.219.088.678
|% -0,14
|
|SISE
|20,02
|3.134.638.998
|% -0,10
|
|KRDMD
|16,60
|2.356.037.371
|% 0,18
|
|ASELS
|23,98
|1.885.228.253
|% -0,83
|
|SAHOL
|20,04
|1.582.738.018
|% -2,24
|
|YKBNK
|4,70
|1.306.198.775
|% -3,09
|
|EKGYO
|2,73
|712.580.736
|% -1,44
|
|SISE
|20,02
|3.134.638.998
|% -0,10
|
|KRDMD
|16,60
|2.356.037.371
|% 0,18
|
|DOHOL
|3,68
|511.236.788
|% -4,17
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2997
|15,3188
|% 0,48
|
|Euro
|16,1846
|16,2034
|% 0,75
|
|Sterlin
|18,8488
|18,9434
|% 0,55
|
|Frank
|15,3885
|15,4812
|% 0,76
|
|Riyal
|4,0681
|4,0885
|% 0,25
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|13,50
|
|Altın Gr.
|910
|910
|8,06
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,88
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,74
|0,29
|
|B. Petrol
|107
|107
|4,64
|
Seans Raporu
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