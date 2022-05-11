***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.05.2022 17:03
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Nisan 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029315
BIST
16:542.452
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -38,22
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.429
16:5415,3025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0562
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
16:5416,2240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1415
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
16:54912,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 9,98
|Açılış
|: 912,40
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
915,11
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler16:54
|BOSSA
|59,40
|73.468.197
|% 10,00
|
|ULUUN
|10,38
|74.366.648
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|6.044.863
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|33.611.380
|% 9,95
|
|ARSAN
|4,32
|60.972.899
|% -10,00
|
|KLMSN
|11,16
|14.884.643
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.723.951
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|857.010
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|139.533.795
|% -9,98
|
|THYAO
|41,98
|2.830.327.067
|% -0,52
|
|SISE
|20,08
|2.792.974.065
|% 0,20
|
|KRDMD
|16,49
|2.108.987.336
|% -0,48
|
|ASELS
|24,02
|1.707.152.659
|% -0,66
|
|SAHOL
|20,06
|1.404.769.218
|% -2,15
|
|EKGYO
|2,70
|654.730.915
|% -2,53
|
|YKBNK
|4,68
|1.058.916.638
|% -3,51
|
|SISE
|20,08
|2.792.974.065
|% 0,20
|
|DOHOL
|3,68
|480.467.440
|% -4,17
|
|KRDMD
|16,49
|2.108.987.336
|% -0,48
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2750
|15,3025
|% 0,37
|
|Euro
|16,1809
|16,2240
|% 0,88
|
|Sterlin
|18,9107
|19,0056
|% 0,88
|
|Frank
|15,4304
|15,5234
|% 1,03
|
|Riyal
|4,0699
|4,0904
|% 0,30
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|15,15
|
|Altın Gr.
|911
|912
|9,29
|
|Cumhuriyet
|6.164
|6.257
|10,00
|
|Tam
|6.138
|6.296
|11,54
|
|Yarım
|2.967
|3.046
|5,57
|
|Çeyrek
|1.488
|1.523
|2,79
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,92
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,30
|
|B. Petrol
|107
|107
|4,51
|
Seans Raporu
16:54
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17:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -34, 54 kaybederek (% -1.25 ) 2, 736
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17:06XU100
Endeks 2, 456 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 39 altında . İşlem hacmi 32, 822.00 milyon TL de