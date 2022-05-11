***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.05.2022 17:04
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Nisan 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029318
BIST
17:512.459
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -30,91
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.429
17:5115,3128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0665
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
17:5116,1871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1046
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
17:51911,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 9,30
|Açılış
|: 911,71
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
915,11
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler17:49
|ULUUN
|10,38
|75.215.400
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|23.963.127
|% 9,95
|
|ACSEL
|51,45
|19.052.433
|% 9,94
|
|ROYAL
|3,34
|1.063.076
|% 9,87
|
|SELVA
|14,24
|1.837.729
|% -9,99
|
|MERCN
|14,17
|31.868.497
|% -9,97
|
|CUSAN
|9,88
|35.598.847
|% -9,94
|
|LIDFA
|6,90
|44.786.910
|% -9,92
|
|OYAYO
|9,36
|7.767.477
|% -9,91
|
|EKGYO
|2,74
|751.040.624
|% -1,08
|
|PGSUS
|125,10
|330.954.119
|% -4,14
|
|ODAS
|2,46
|255.466.932
|% 0,00
|
|TMSN
|24,00
|247.967.048
|% 5,36
|
|OYAKC
|11,36
|244.221.879
|% -3,89
|
|ODAS
|2,46
|255.466.932
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|40.011.226
|% -3,70
|
|MOBTL
|1,75
|85.346.784
|% 2,34
|
|HLGYO
|2,15
|66.618.779
|% -2,71
|
|OSTIM
|1,71
|52.195.771
|% 1,79
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2999
|15,3112
|% 0,43
|
|Euro
|16,1650
|16,1904
|% 0,67
|
|Sterlin
|18,8681
|18,9627
|% 0,65
|
|Frank
|15,4155
|15,5084
|% 0,94
|
|Riyal
|4,0689
|4,0893
|% 0,27
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|13,50
|
|Altın Gr.
|910
|910
|8,06
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,88
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,74
|0,29
|
|B. Petrol
|107
|107
|4,64
|
Seans Raporu
17:49
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