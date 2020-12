***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 4998000 TRY 24,99QNB Finansbank A.Ş. 15001500 TRY 75,01QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. 500 TRY 0,00TOPLAM 20000000 TRY 100Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiIBTECH Uluslararası Bilişim ve İletişim Teknolojileri Araştırma Geliştirme, Danışmanlık, Destek San. ve Tic. A.Ş. Temel bankacılık, kredi kartları ve internet bankacılığına ilişkin yazılım tasarım ve geliştirme 15000000 2000 TRY 0,01QNB Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. Faktoring faaliyetleri 65000000 6,50 TRY 0,00Hemenal Finansman A.Ş. Tüketici finansman faaliyetleri 70000000 1 TRY 0,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892099BIST