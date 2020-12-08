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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.12.2020 14:41



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 4998000 TRY 24,99
QNB Finansbank A.Ş. 15001500 TRY 75,01
QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. 500 TRY 0,00
TOPLAM 20000000 TRY 100

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
IBTECH Uluslararası Bilişim ve İletişim Teknolojileri Araştırma Geliştirme, Danışmanlık, Destek San. ve Tic. A.Ş. Temel bankacılık, kredi kartları ve internet bankacılığına ilişkin yazılım tasarım ve geliştirme 15000000 2000 TRY 0,01
QNB Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. Faktoring faaliyetleri 65000000 6,50 TRY 0,00
Hemenal Finansman A.Ş. Tüketici finansman faaliyetleri 70000000 1 TRY 0,00




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892099


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GOLTS 35,24 112.919.696 % 9,99  
SELEC 18,16 276.296.018 % 9,99  
SNPAM 21,02 4.911.799 % 9,99  
DOBUR 24,74 9.004.745 % 9,96  
SILVR 5,98 12.996.673 % 9,93  
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Sterlin 10,3740 10,4260 % -0,42  
Frank 8,7605 8,8133 % 0,33  
Riyal 2,0798 2,0902 % 0,19  
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16:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.867 1.868 3,81  
Altın Gr. 469 469 1,12  
Cumhuriyet 3.108 3.155 39,00  
Tam 3.094 3.172 37,06  
Yarım 1.495 1.534 17,92  
Çeyrek 750 767 8,97  
Gümüş.Ons 24,59 24,62 0,06  
Gümüş Gr. 6,18 6,19 0,02  
B. Petrol 48,52 48,52 -0,27  
Seans Raporu 16:12
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