***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.12.2020 14:41
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 4998000 TRY 24,99
QNB Finansbank A.Ş. 15001500 TRY 75,01
QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. 500 TRY 0,00
TOPLAM 20000000 TRY 100
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
IBTECH Uluslararası Bilişim ve İletişim Teknolojileri Araştırma Geliştirme, Danışmanlık, Destek San. ve Tic. A.Ş. Temel bankacılık, kredi kartları ve internet bankacılığına ilişkin yazılım tasarım ve geliştirme 15000000 2000 TRY 0,01
QNB Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. Faktoring faaliyetleri 65000000 6,50 TRY 0,00
Hemenal Finansman A.Ş. Tüketici finansman faaliyetleri 70000000 1 TRY 0,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892099
BIST
16:121.343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 12,68
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.348
En Düşük
1.332
16:127,8388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0291
|Açılış
|: 7,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8400
|
7,8478
En Düşük
7,7902
16:129,5100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0508
|Açılış
|: 9,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4950
|
9,5159
En Düşük
9,4355
16:12469,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,12
|Açılış
|: 469,23
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler16:12
|GOLTS
|35,24
|112.919.696
|% 9,99
|
|SELEC
|18,16
|276.296.018
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.911.799
|% 9,99
|
|DOBUR
|24,74
|9.004.745
|% 9,96
|
|SILVR
|5,98
|12.996.673
|% 9,93
|
|NIBAS
|73,35
|21.926.179
|% -10,00
|
|PKENT
|920,90
|910.555
|% -7,63
|
|IZFAS
|5,44
|306.926
|% -6,37
|
|IZMDC
|17,05
|27.219.841
|% -5,91
|
|MARKA
|6,25
|979.635
|% -5,16
|
|PETKM
|4,97
|3.872.819.065
|% -2,55
|
|SISE
|7,14
|2.428.050.196
|% 4,23
|
|KRDMD
|5,32
|1.771.126.904
|% 4,52
|
|SASA
|21,18
|1.474.954.604
|% 2,92
|
|DOHOL
|2,96
|1.289.502.988
|% 1,02
|
|PETKM
|4,97
|3.872.819.065
|% -2,55
|
|DOHOL
|2,96
|1.289.502.988
|% 1,02
|
|SISE
|7,14
|2.428.050.196
|% 4,23
|
|KRDMD
|5,32
|1.771.126.904
|% 4,52
|
|TSKB
|1,85
|586.888.658
|% 2,21
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8353
|7,8368
|% 0,35
|
|Euro
|9,5029
|9,5066
|% 0,50
|
|Sterlin
|10,3740
|10,4260
|% -0,42
|
|Frank
|8,7605
|8,8133
|% 0,33
|
|Riyal
|2,0798
|2,0902
|% 0,19
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.868
|3,81
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,12
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|39,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|37,06
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|17,92
|
|Çeyrek
|750
|767
|8,97
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,62
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,02
|
|B. Petrol
|48,52
|48,52
|-0,27
|
Seans Raporu
16:12
daha fazla
-
16:27SEYKM
Yüzde 4.81 oranında artışla 24.40 lira fiyatla işlem gören hissede 593, 722 adet işlem
-
16:26BERA
Yüzde 7.91 oranında artışla 16.64 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 400, 478 adet işlem
-
16:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 4 artarak (% 1.20 ) 1, 211
-
16:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ROYAL, GOLTS, SELEC, UMPAS, SILVR, DOBUR, SNKRN, SEKFK, SNPAM, KRVGD
-
16:25
SEKFK, OLMIP, ROYAL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında