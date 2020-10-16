***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
16.10.2020 13:20
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon portföyünde borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan İş Faktoring A.Ş.'ye yönelik Saha uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notu "AA" iken "AA-" seviyesine çekilmiş, görünüm ise "stabil" olarak belirlenmiştir. Kısa vadeli ulusal notunda (A1+) değişiklik bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882150
BIST
13:551.190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 9,34
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.191
En Düşük
1.185
13:557,9457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0133
|Açılış
|: 7,9360
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,9498
En Düşük
7,9127
13:559,3160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0200
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
|
9,3223
En Düşük
9,2709
13:55487,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,10
|Açılış
|: 487,21
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
488,07
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler13:55
|CEOEM
|8,95
|50.002.123
|% 9,95
|
|ESEN
|15,03
|7.008.880
|% 9,95
|
|GEDZA
|19,78
|19.913.791
|% 9,95
|
|KRGYO
|7,34
|49.096.102
|% 9,88
|
|FORMT
|6,69
|9.515.736
|% 9,85
|
|UFUK
|13,50
|86.950
|% -8,91
|
|EGCEY
|1,95
|499.981
|% -8,02
|
|OZRDN
|7,99
|528.746
|% -3,85
|
|RALYH
|5,60
|4.141.585
|% -1,75
|
|IDEAS
|11,42
|886.516
|% -1,64
|
|SOKM
|12,97
|196.993.738
|% 1,41
|
|TURSG
|6,15
|104.507.619
|% 1,15
|
|MPARK
|18,50
|88.129.447
|% -1,12
|
|ARDYZ
|41,90
|77.593.015
|% 4,38
|
|PEKGY
|2,76
|75.213.356
|% 1,85
|
|TURSG
|6,15
|104.507.619
|% 1,15
|
|OYAKC
|8,44
|71.327.141
|% 2,18
|
|CEOEM
|8,95
|50.002.123
|% 9,95
|
|AKYHO
|6,93
|36.630.141
|% 5,64
|
|FADE
|6,83
|17.372.219
|% -1,01
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9410
|7,9457
|% 0,17
|
|Euro
|9,3111
|9,3160
|% 0,22
|
|Sterlin
|10,2576
|10,3090
|% 0,39
|
|Frank
|8,6538
|8,7060
|% 0,05
|
|Riyal
|2,1111
|2,1217
|% 0,01
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.911
|1,79
|
|Altın Gr.
|487
|488
|0,25
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.268
|16,00
|
|Tam
|3.208
|3.288
|23,05
|
|Yarım
|1.551
|1.590
|11,16
|
|Çeyrek
|778
|795
|5,57
|
|Gümüş.Ons
|24,41
|24,45
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,03
|
|B. Petrol
|42,64
|42,64
|-0,52
|