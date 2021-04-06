***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon portföyünde borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan Koç Finansman Anonim Şirketi'ne yönelik Saha Rating, 29.01.2021 tarihinde teyit ettiği kısa vadeli (TR) "A1+" (stabil) olan ulusal notunu aynı seviyede tutarken, uzun vadeli (TR) "AA-" (Pozitif) olan ulusal notunu bir kademe artırarak (TR) "AA" (stabil) olarak güncellemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923770BIST