***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
06.04.2021 13:11
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon portföyünde borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan Koç Finansman Anonim Şirketi'ne yönelik Saha Rating, 29.01.2021 tarihinde teyit ettiği kısa vadeli (TR) "A1+" (stabil) olan ulusal notunu aynı seviyede tutarken, uzun vadeli (TR) "AA-" (Pozitif) olan ulusal notunu bir kademe artırarak (TR) "AA" (stabil) olarak güncellemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923770
BIST
14:271.425
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -16,73
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.424
14:278,1513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0492
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
14:279,6339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0427
|Açılış
|: 9,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6516
En Düşük
9,5657
14:27454,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 4,42
|Açılış
|: 454,43
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
455,04
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler14:27
|FMIZP
|161,70
|173.650.962
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|158.035
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|427.145
|% 10,00
|
|JANTS
|994,00
|198.273.358
|% 9,99
|
|SAYAS
|38,54
|126.406.436
|% 9,99
|
|IEYHO
|1,17
|42.094.757
|% -10,00
|
|VAKFN
|25,38
|1.954.998
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|73.127.640
|% -9,97
|
|UTPYA
|26,92
|19.425.095
|% -9,97
|
|DERHL
|8,63
|46.424.961
|% -9,63
|
|EKGYO
|1,97
|659.554.972
|% -2,48
|
|GARAN
|6,89
|658.699.334
|% -0,14
|
|BJKAS
|8,39
|547.498.759
|% 1,33
|
|KOZAL
|124,60
|535.272.152
|% -1,19
|
|FENER
|37,00
|517.301.285
|% -2,01
|
|EKGYO
|1,97
|659.554.972
|% -2,48
|
|TSKB
|1,38
|144.803.674
|% -0,72
|
|GARAN
|6,89
|658.699.334
|% -0,14
|
|BJKAS
|8,39
|547.498.759
|% 1,33
|
|YKBNK
|2,19
|143.139.158
|% -2,23
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1483
|8,1513
|% 0,61
|
|Euro
|9,6256
|9,6339
|% 0,45
|
|Sterlin
|11,2297
|11,2860
|% 0,03
|
|Frank
|8,6409
|8,6929
|% 0,31
|
|Riyal
|2,1645
|2,1754
|% 0,55
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|6,72
|
|Altın Gr.
|454
|454
|3,91
|
|Cumhuriyet
|3.005
|3.051
|22,00
|
|Tam
|2.989
|3.064
|18,23
|
|Yarım
|1.444
|1.482
|8,82
|
|Çeyrek
|724
|741
|4,41
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|25,01
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,55
|0,07
|
|B. Petrol
|62,82
|62,82
|0,67
|