Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

13.05.2022 11:35
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )

Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Fon portföyünde borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan Yapı Kredi Faktoring A.Ş.'ye yönelik, Fitch Ratings tarafından ulusal uzun vadeli kredi derecelendirme notu A+ (tur) şeklinde teyit edilirken, görünümü durağandan negatife çevrilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030106


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:482.411
Değişim :  0,85% |  20,31
Açılış :  2.416  
Önceki Kapanış :  2.391  
En Yüksek
2.425 En Düşük
2.411
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:48
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 188,20 374.518 % 9,99  
UZERB 43,38 535.222 % 9,99  
IMASM 32,06 4.076.301 % 9,95  
KONKA 22,76 66.052.810 % 9,95  
KZBGY 75,20 22.353.661 % 9,94  
daha fazla
11:48 Alış Satış %  
Dolar 15,4743 15,4837 % 0,65  
Euro 16,1291 16,1470 % 0,88  
Sterlin 18,8368 18,9313 % 0,86  
Frank 15,4116 15,5044 % 1,07  
Riyal 4,1124 4,1330 % 0,75  
daha fazla
11:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.823 1.823 0,83  
Altın Gr. 906 907 6,95  
Cumhuriyet 6.110 6.202 -61,00  
Tam 6.085 6.239 -52,70  
Yarım 2.941 3.018 -25,49  
Çeyrek 1.475 1.509 -12,75  
Gümüş.Ons 20,79 20,82 0,12  
Gümüş Gr. 10,34 10,35 0,13  
B. Petrol 108 108 0,87  
Seans Raporu 11:48
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru