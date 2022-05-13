***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
13.05.2022 11:35
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon portföyünde borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan Yapı Kredi Faktoring A.Ş.'ye yönelik, Fitch Ratings tarafından ulusal uzun vadeli kredi derecelendirme notu A+ (tur) şeklinde teyit edilirken, görünümü durağandan negatife çevrilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030107
BIST
11:482.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 20,31
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.425
En Düşük
2.411
11:4815,4837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0997
|Açılış
|: 15,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4480
|
15,5144
En Düşük
15,3668
11:4816,1470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1412
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0600
|
16,1945
En Düşük
15,9645
11:48906,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 7,19
|Açılış
|: 906,72
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
897,51
BIST En Aktif Hisseler11:48
|KENT
|188,20
|374.518
|% 9,99
|
|UZERB
|43,38
|535.222
|% 9,99
|
|IMASM
|32,06
|4.076.301
|% 9,95
|
|KONKA
|22,76
|66.052.810
|% 9,95
|
|KZBGY
|75,20
|22.353.661
|% 9,94
|
|UFUK
|40,88
|226.434
|% -10,00
|
|LIDFA
|5,59
|1.332.650
|% -9,98
|
|SELVA
|11,54
|1.432.610
|% -9,98
|
|KAPLM
|65,55
|84.694.511
|% -5,89
|
|LIDER
|19,67
|35.097.417
|% -4,05
|
|THYAO
|42,18
|1.554.102.361
|% 0,76
|
|SAHOL
|19,16
|879.521.347
|% 1,11
|
|SISE
|19,84
|810.972.380
|% 1,22
|
|KRDMD
|15,74
|513.554.268
|% -0,19
|
|ASELS
|22,96
|484.055.352
|% 1,41
|
|DOHOL
|3,86
|374.592.404
|% 6,04
|
|EKGYO
|2,68
|151.829.732
|% 0,37
|
|SAHOL
|19,16
|879.521.347
|% 1,11
|
|SISE
|19,84
|810.972.380
|% 1,22
|
|KARSN
|5,21
|190.365.680
|% 2,16
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4743
|15,4837
|% 0,65
|
|Euro
|16,1291
|16,1470
|% 0,88
|
|Sterlin
|18,8368
|18,9313
|% 0,86
|
|Frank
|15,4116
|15,5044
|% 1,07
|
|Riyal
|4,1124
|4,1330
|% 0,75
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|0,83
|
|Altın Gr.
|906
|907
|6,95
|
|Cumhuriyet
|6.110
|6.202
|-61,00
|
|Tam
|6.085
|6.239
|-52,70
|
|Yarım
|2.941
|3.018
|-25,49
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-12,75
|
|Gümüş.Ons
|20,79
|20,82
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,34
|10,35
|0,13
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,87
|
Seans Raporu
11:48
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-
12:03KONKA
Yüzde 9.95 oranında artışla 22.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 971, 845 adet işlem
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12:02GLYHO
Yüzde 4.43 oranında artışla 2.83 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 049, 601 adet işlem
-
12:01DENGE
Yüzde 5.59 oranında artışla 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 219, 661 adet işlem
-
11:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, ARCLK, FROTO
-
11:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 42 artarak (% 0.86 ) 2, 163