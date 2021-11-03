***FRIGO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
03.11.2021 09:17
***FRIGO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FRIGO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 11/11/2021) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974099
BIST
11:001.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,67
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.537
En Düşük
1.529
11:009,6275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0251
|Açılış
|: 9,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,6705
En Düşük
9,5937
11:0011,1594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0361
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,2077
En Düşük
11,1061
11:00552,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,15
|Açılış
|: 552,21
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
553,55
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler11:00
|IHAAS
|5,06
|18.837.793
|% 10,00
|
|PRKAB
|24,58
|74.102.089
|% 9,44
|
|ERBOS
|134,10
|99.526.415
|% 9,20
|
|DOBUR
|69,90
|24.202.292
|% 8,54
|
|VERTU
|25,18
|62.788.983
|% 7,70
|
|KARYE
|19,79
|29.139.493
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|33.010.110
|% -9,95
|
|NUGYO
|11,59
|20.382.308
|% -8,31
|
|HEDEF
|3,47
|104.217.838
|% -7,96
|
|TSPOR
|4,95
|249.322.381
|% -7,82
|
|GARAN
|10,23
|668.781.754
|% 0,69
|
|SISE
|8,75
|365.928.798
|% 1,51
|
|THYAO
|15,52
|258.427.646
|% 0,19
|
|TSPOR
|4,95
|249.322.381
|% -7,82
|
|EREGL
|18,94
|203.191.216
|% -0,79
|
|ODAS
|1,45
|128.563.662
|% 1,40
|
|GARAN
|10,23
|668.781.754
|% 0,69
|
|TSPOR
|4,95
|249.322.381
|% -7,82
|
|EKGYO
|2,01
|91.259.027
|% -0,99
|
|TSKB
|1,39
|58.020.158
|% 1,46
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6126
|9,6275
|% 0,26
|
|Euro
|11,1532
|11,1594
|% 0,32
|
|Sterlin
|13,0868
|13,1525
|% 0,39
|
|Frank
|10,4923
|10,5555
|% 0,34
|
|Riyal
|2,5603
|2,5731
|% 0,31
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-6,54
|
|Altın Gr.
|551
|551
|-0,68
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|-0,00
|
|B. Petrol
|83,53
|83,53
|-1,19
|
Seans Raporu
11:00
daha fazla
-
11:13GOZDE
Yüzde 6.19 oranında artışla 7.20 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 046, 800 adet işlem
-
11:12VANGD
Yüzde 4.62 oranında artışla 6.79 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 949, 141 adet işlem
-
11:11OZBAL
Yüzde 4.85 oranında artışla 18.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 491, 478 adet işlem
-
11:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 65 artarak (% 0.10 ) 1, 653
-
11:10
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, ODAS