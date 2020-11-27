***FRIGO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***FRIGO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [FRIGO]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarFrigo Pak Gıda payları, 30.11.2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Alt Pazar'da işlem göreceğinden söz konusu tarihten itibaren aşağıda belirtilen endekslerde yer alacaktır.BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 11.100.000, fiili dolaşımdaki pay oranı %48 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiFRIGO PAK GIDA XUTUM 30/11/2020FRIGO PAK GIDA XTUMY 30/11/2020FRIGO PAK GIDA XUSIN 30/11/2020FRIGO PAK GIDA XGIDA 30/11/2020FRIGO PAK GIDA XSBUR 30/11/2020http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890339BIST