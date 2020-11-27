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***FRIGO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

27.11.2020 17:25



***FRIGO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

Frigo Pak Gıda  payları, 30.11.2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Alt Pazar'da işlem göreceğinden söz konusu tarihten itibaren aşağıda belirtilen endekslerde yer alacaktır. 
BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 11.100.000, fiili dolaşımdaki pay oranı %48 olarak dikkate alınacaktır.

Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
FRIGO PAK GIDA XUTUM 30/11/2020
FRIGO PAK GIDA XTUMY 30/11/2020
FRIGO PAK GIDA XUSIN 30/11/2020
FRIGO PAK GIDA XGIDA 30/11/2020
FRIGO PAK GIDA XSBUR 30/11/2020



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890339


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SAFKR 13,87 29.111.401 % 9,99  
TKNSA 11,03 10.477.232 % 9,97  
DIRIT 4,30 1.938.812 % 9,97  
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Riyal 2,0846 2,0950 % -0,36  
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Altın Ons 1.777 1.777 -32,06  
Altın Gr. 448 448 -10,09  
Cumhuriyet 2.983 3.028 -74,00  
Tam 2.968 3.046 -73,96  
Yarım 1.434 1.473 -35,77  
Çeyrek 719 737 -17,89  
Gümüş.Ons 22,41 22,44 -0,90  
Gümüş Gr. 5,65 5,66 -0,24  
B. Petrol 48,14 48,14 0,35  
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