***FRIGO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
27.11.2020 17:25
***FRIGO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Frigo Pak Gıda payları, 30.11.2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Alt Pazar'da işlem göreceğinden söz konusu tarihten itibaren aşağıda belirtilen endekslerde yer alacaktır.
BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 11.100.000, fiili dolaşımdaki pay oranı %48 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
FRIGO PAK GIDA XUTUM 30/11/2020
FRIGO PAK GIDA XTUMY 30/11/2020
FRIGO PAK GIDA XUSIN 30/11/2020
FRIGO PAK GIDA XGIDA 30/11/2020
FRIGO PAK GIDA XSBUR 30/11/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890339
BIST
17:201.330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -12,47
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.327
17:207,8677
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0040
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,8884
En Düşük
7,7653
17:209,3962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0082
|Açılış
|: 9,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3750
|
9,4121
En Düşük
9,2622
17:20448,48
En Yüksek
|Değişim
|: -2,09%
|| -9,57
|Açılış
|: 448,38
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
447,11
BIST En Aktif Hisseler17:20
|AKCNS
|15,18
|57.837.963
|% 10,00
|
|SEYKM
|18,70
|13.805.761
|% 10,00
|
|SAFKR
|13,87
|29.111.401
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|10.477.232
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,30
|1.938.812
|% 9,97
|
|CASA
|87,70
|136.987
|% -9,96
|
|FRIGO
|26,98
|2.516.527
|% -9,95
|
|SNKRN
|4,77
|320.137
|% -9,83
|
|BALAT
|8,80
|701.877
|% -7,85
|
|TSKB
|2,47
|550.195.965
|% -7,49
|
|EKGYO
|2,18
|2.928.290.978
|% 4,81
|
|GARAN
|9,24
|2.752.970.088
|% -1,07
|
|KRDMD
|5,19
|1.635.779.256
|% 0,19
|
|PETKM
|4,20
|1.468.724.395
|% 1,69
|
|GUBRF
|51,35
|1.183.086.099
|% -0,39
|
|EKGYO
|2,18
|2.928.290.978
|% 4,81
|
|IHLGM
|1,30
|458.654.139
|% 2,36
|
|PETKM
|4,20
|1.468.724.395
|% 1,69
|
|KRDMD
|5,19
|1.635.779.256
|% 0,19
|
|GARAN
|9,24
|2.752.970.088
|% -1,07
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8616
|7,8677
|% -0,05
|
|Euro
|9,3882
|9,3962
|% 0,09
|
|Sterlin
|10,4317
|10,4840
|% -0,45
|
|Frank
|8,6128
|8,6647
|% -0,38
|
|Riyal
|2,0846
|2,0950
|% -0,36
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-32,06
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-10,09
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-74,00
|
|Tam
|2.968
|3.046
|-73,96
|
|Yarım
|1.434
|1.473
|-35,77
|
|Çeyrek
|719
|737
|-17,89
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|-0,90
|
|Gümüş Gr.
|5,65
|5,66
|-0,24
|
|B. Petrol
|48,14
|48,14
|0,35
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
17:31KONYA
Yüzde -6.91 oranında düşüşle 1, 050.00 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 057 adet işlem
-
17:29EGGUB
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 137.40 lira fiyatla işlem gören hissede 338, 154 adet işlem
-
17:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 09 kaybederek (% -0.81 ) 1, 481
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17:28XU100
Endeks 1, 332 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 79 altında . İşlem hacmi 26, 592.00 milyon TL de
-
17:28ESCOM
Yüzde -3.86 oranında düşüşle 6.72 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 502, 235 adet işlem