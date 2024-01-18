***FRIGO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
18.01.2024 11:50
***FRIGO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )
İlgili Şirketler [FRIGO]
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Türkçe
Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FRIGO PAK GIDA'nın çıkarılmış sermayesinin 122.350.000 TL'den 147.102.475 TL'ye yükseltilmesi işlemleri gerçekleştirilmiş olduğundan 19.01.2024 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 147.102.475, fiili dolaşımdaki pay oranı %62 olarak dikkate alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241270
BIST
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11:598.100
En Düşük
|Değişim
|: 0,94%
|| 75,49
|Açılış
|: 8.104
|
|Önceki Kapanış
|: 8.024
|
8.078
En Yüksek
8.117
11:5930,1442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0141
|Açılış
|: 30,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2650
|
30,1883
En Düşük
30,0435
11:5932,9090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0913
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
32,9856
En Düşük
32,7617
11:591.947,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 4,35
|Açılış
|: 1.947,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.943,41
|
1.952,16
En Düşük
1.939,87
BIST En Aktif Hisseler11:59
|HLGYO
|2,66
|31.163.699
|% 50,28
|
|KFEIN
|81,65
|65.044.350
|% 9,97
|
|ULAS
|20,70
|5.681.074
|% 9,93
|
|GARFA
|119,70
|102.438.161
|% 9,92
|
|ERSU
|17,58
|16.338.075
|% 9,06
|
|SNPAM
|93,70
|1.728.671
|% -7,96
|
|AYCES
|867,50
|126.099.850
|% -6,17
|
|VKFYO
|35,90
|13.503.847
|% -3,03
|
|PSDTC
|60,50
|4.817.668
|% -2,97
|
|PSDTC
|60,50
|4.817.668
|% -2,97
|
|THYAO
|253,00
|2.670.080.345
|% 0,20
|
|ISCTR
|26,58
|2.289.137.445
|% 3,50
|
|YKBNK
|22,46
|1.757.027.635
|% 1,26
|
|AKBNK
|42,74
|1.568.682.493
|% 1,76
|
|SASA
|34,80
|1.472.390.264
|% 3,08
|
|ISCTR
|26,58
|2.289.137.445
|% 3,50
|
|YKBNK
|22,46
|1.757.027.635
|% 1,26
|
|EKGYO
|8,72
|659.419.374
|% -0,68
|
|AKFGY
|1,91
|89.840.440
|% 1,06
|
|SASA
|34,80
|1.472.390.264
|% 3,08
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1409
|30,1442
|% 0,05
|
|Euro
|32,8959
|32,9090
|% 0,28
|
|Sterlin
|38,1263
|38,3175
|% 0,06
|
|Frank
|34,6569
|34,8657
|% -0,14
|
|Riyal
|8,0120
|8,0522
|% 0,03
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,56
|22,58
|% 0,66
|
|Platin
|891,46
|893,46
|% 0,66
|
|Paladyum
|929,80
|934,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,23
|78,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.009,36
|2.009,70
|% 0,66
|