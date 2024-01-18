***FRIGO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu









***FRIGO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )İlgili Şirketler [FRIGO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzsermaye Hallerine İlişkin Borsa DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFRIGO PAK GIDA'nın çıkarılmış sermayesinin 122.350.000 TL'den 147.102.475 TL'ye yükseltilmesi işlemleri gerçekleştirilmiş olduğundan 19.01.2024 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 147.102.475, fiili dolaşımdaki pay oranı %62 olarak dikkate alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241270BIST