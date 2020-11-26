***FRIGO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği









***FRIGO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği )İlgili Şirketler [FRIGO]İlgili Fonlar []TürkçePazar DeğişikliğiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarPayları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket)'nin Kotasyon Yönergesi'nin 36. maddesinde yer alan Yakın İzleme Pazarı'ndan Alt Pazar'a geçiş için belirtilen şartları sağladığı anlaşıldığından, Şirket paylarının 30/11/2020 tarihinden itibaren Alt Pazar'da işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir.Söz konusu şirket payları 30/11/2020 tarihinde 27/11/2020 gün sonunda oluşacak baz fiyatla ve Alt Pazar'a ait işlem esaslarıyla işlem görmeye başlayacaktır.Bildirim İçeriğiPazar DeğişikliğiPazar DeğişikliğiŞirket Unvanı Pazarı Değişecek Payın Kodu Eski Pazar Yeni Pazar Yeni Pazar'da İşlem Görmeye Başlama TarihiFrigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. FRIGO Yakın İzleme Pazarı Alt Pazar 30/11/2020http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890184BIST