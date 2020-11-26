***FRIGO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği
26.11.2020 18:36
***FRIGO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği )
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Pazar Değişikliği
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Açıklamalar
Payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket)'nin Kotasyon Yönergesi'nin 36. maddesinde yer alan Yakın İzleme Pazarı'ndan Alt Pazar'a geçiş için belirtilen şartları sağladığı anlaşıldığından, Şirket paylarının 30/11/2020 tarihinden itibaren Alt Pazar'da işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir.
Söz konusu şirket payları 30/11/2020 tarihinde 27/11/2020 gün sonunda oluşacak baz fiyatla ve Alt Pazar'a ait işlem esaslarıyla işlem görmeye başlayacaktır.
Bildirim İçeriği
Pazar Değişikliği
Pazar Değişikliği
Şirket Unvanı Pazarı Değişecek Payın Kodu Eski Pazar Yeni Pazar Yeni Pazar'da İşlem Görmeye Başlama Tarihi
Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. FRIGO Yakın İzleme Pazarı Alt Pazar 30/11/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890184
BIST
18:051.342
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 17,02
|Açılış
|: 1.335
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.344
En Düşük
1.326
18:057,8903
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0619
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,9672
En Düşük
7,8461
18:059,4031
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0785
|Açılış
|: 9,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,5158
En Düşük
9,3511
18:05459,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,80
|Açılış
|: 459,17
|
|Önceki Kapanış
|: 461,97
|
464,12
En Düşük
457,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYSAS
|9,68
|137.641.065
|% 10,00
|
|KLNMA
|73,70
|24.794.259
|% 10,00
|
|LOGO
|108,90
|66.182.354
|% 10,00
|
|BASCM
|10,45
|372.858
|% 10,00
|
|COSMO
|7,81
|368.582
|% 10,00
|
|POLTK
|383,40
|1.327.996
|% -9,98
|
|MARKA
|6,41
|20.505.569
|% -9,97
|
|IZTAR
|13,76
|1.837.469
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|669.176
|% -9,95
|
|VANGD
|8,01
|1.647.887
|% -8,35
|
|GARAN
|9,34
|3.643.615.376
|% 2,98
|
|THYAO
|12,20
|2.123.823.892
|% 1,75
|
|KRDMD
|5,18
|2.040.240.983
|% -0,38
|
|YKBNK
|3,07
|1.526.352.772
|% 1,99
|
|EKGYO
|2,08
|818.043.571
|% 1,46
|
|YKBNK
|3,07
|1.526.352.772
|% 1,99
|
|GARAN
|9,34
|3.643.615.376
|% 2,98
|
|KRDMD
|5,18
|2.040.240.983
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,08
|818.043.571
|% 1,46
|
|TSKB
|2,67
|616.593.402
|% -1,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8837
|7,8903
|% -0,78
|
|Euro
|9,3938
|9,4031
|% -0,83
|
|Sterlin
|10,4892
|10,5418
|% -1,22
|
|Frank
|8,6680
|8,7202
|% -0,64
|
|Riyal
|2,0973
|2,1078
|% -0,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|3,36
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-2,80
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|-39,00
|
|Tam
|3.041
|3.120
|-37,86
|
|Yarım
|1.470
|1.509
|-18,31
|
|Çeyrek
|737
|755
|-9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,37
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,05
|
|B. Petrol
|47,73
|47,73
|-0,80
|