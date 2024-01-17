***FRIGO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu









***FRIGO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler FRIGOİlgili Şirket Ünvanı FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Toptan Alış Satış İşlemiPayları Satışa Konu Şirketin Unvanı FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Satışa Konu Paylar 24.752.475Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)FRIGO, TRAFRIGO91A8 24.752.475 20,23Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı AG Girişim Holding A.Ş. / 24.752.475 TLİşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye)İşlem Fiyatı (TL) 6,06Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 4,85 TL - 7,27 TLİşlem Tarihi 18.01.2024İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.Ek AçıklamalarFrigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermaye artırımı suretiyle ihraç edilecek toplam 24.752.475 TL nominal değerli paylarının AG Girişim Holding A.Ş.'ye pay başına 6,06 TL fiyatla tahsisli olarak satışı, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 18/01/2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241147BIST