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***FRIGO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu

17.01.2024 18:37
***FRIGO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu


***FRIGO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )

Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler FRIGO
İlgili Şirket Ünvanı FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Toptan Alış Satış İşlemi
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Satışa Konu Paylar 24.752.475

Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
FRIGO, TRAFRIGO91A8 24.752.475 20,23

Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı AG Girişim Holding A.Ş. / 24.752.475 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye)
İşlem Fiyatı (TL) 6,06
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 4,85 TL - 7,27 TL
İşlem Tarihi 18.01.2024
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.

Ek Açıklamalar
Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermaye artırımı suretiyle ihraç edilecek toplam 24.752.475 TL nominal değerli paylarının AG Girişim Holding A.Ş.'ye pay başına 6,06 TL fiyatla tahsisli olarak satışı, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 18/01/2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241147


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