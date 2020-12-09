***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.12.2020 12:39
***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FRIGO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FRIGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892273
BIST
15:311.352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 12,11
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.355
En Düşük
1.342
15:317,8337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0146
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8527
En Düşük
7,8069
15:319,4882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0189
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4524
15:31468,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,12
|Açılış
|: 468,06
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
466,27
BIST En Aktif Hisseler15:29
|AKFGY
|4,73
|26.165.960
|% 10,00
|
|BOSSA
|14,34
|17.048.932
|% 9,97
|
|OSMEN
|24,50
|1.265.461
|% 9,96
|
|KRVGD
|13,16
|274.724.159
|% 9,94
|
|DOBUR
|27,20
|16.236.742
|% 9,94
|
|ROYAL
|4,73
|2.096.726
|% -9,90
|
|SNKRN
|7,02
|480.603
|% -9,88
|
|TKURU
|240,00
|295.818
|% -7,69
|
|SAFKR
|13,80
|8.605.181
|% -7,20
|
|IZMDC
|17,55
|42.915.611
|% -7,14
|
|EREGL
|13,75
|2.307.027.832
|% 2,23
|
|SELEC
|17,90
|1.760.988.697
|% -1,43
|
|PETKM
|4,88
|1.447.638.329
|% -0,20
|
|GARAN
|9,14
|1.390.061.092
|% 2,24
|
|DOHOL
|3,08
|1.320.617.062
|% 7,32
|
|DOHOL
|3,08
|1.320.617.062
|% 7,32
|
|PETKM
|4,88
|1.447.638.329
|% -0,20
|
|KRDMD
|5,17
|1.271.530.232
|% -1,15
|
|EKGYO
|2,08
|479.623.756
|% 1,46
|
|SISE
|7,07
|1.252.164.775
|% -0,84
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8358
|7,8410
|% 0,28
|
|Euro
|9,4889
|9,4953
|% 0,27
|
|Sterlin
|10,5140
|10,5668
|% 1,00
|
|Frank
|8,7802
|8,8330
|% 0,26
|
|Riyal
|2,0838
|2,0942
|% 0,29
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-12,45
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-2,55
|
|Cumhuriyet
|3.095
|3.141
|-24,00
|
|Tam
|3.083
|3.161
|-19,79
|
|Yarım
|1.490
|1.529
|-9,57
|
|Çeyrek
|747
|764
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,20
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,09
|
|B. Petrol
|49,02
|49,02
|0,18
|